Kék villogó

1 órája

Azonnali gyomorideg: élete legaljasabb sms-ét kapta a mezőcsáti nő, ő sem hitte, hogy ez megtörténhet

Egyelőre keveset tudni, de annyi biztos: a tiszaújvárosi hatóságok nem véletlenül járnak utána az esetnek.

Azonnali gyomorideg: élete legaljasabb sms-ét kapta a mezőcsáti nő, ő sem hitte, hogy ez megtörténhet

Azt hitte a nő, hogy a megrendelt csomagjáért fizet

Forrás: A fotó illusztráció

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság csalás bűntett gyanúja miatt folytat eljárást ismeretlen tettes ellen. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Mátrix Projekt keretében folytatja a küzdelmet az internetes csalók ellen.

Kifogyhatatlan a tárházuk

A csalók közös ismérve, hogy módszereik tárháza kifogyhatatlan, ötleteik minden elképzelést felülmúlnak, és olyan helyeken is megjelennek, ahol korábban nem is számítottunk rájuk.

Megtörtént eset:

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság csalás bűntett gyanúja miatt nyomoz. Egy mezőcsáti nő szeptember 13-án egy olyan sms-t kapott, amelyet egy küldemények kézbesítésével foglalkozó cég nevében küldtek neki. A feladó kézbesítési hiányosságra hivatkozva egy link megnyitását kérte. A sértett megnyitotta a linket, amelyen keresztül a bankja oldalához megtévesztésig hasonló felületre lépett, és megadta az összes banki adatát. Az elkövető a bankkártyaadataival kétszer összesen 1000 amerikai dollárt emelt le a számlájáról.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság ajánlásai segíthetnek a kockázati tényezők kiszűrésében, hogy biztonságban legyünk a világhálón is.

  • Ne nyisson meg ismeretlen számról érkező, gyanús sms-ekben kapott linkeket, és soha ne adjon meg bankkártyaadatokat ilyen felületeken!
  • A csomagküldő szolgáltatók a hivatalos kommunikációs csatornán tájékoztatják ügyfeleiket, nem sms-ben kért linkeken!
  • Ne adja ki személyes, banki adatait idegeneknek telefonon, e-mailben vagy üzenetben!
  • Ha gyanús telefonhívást kap, azonnal bontsa a vonalat, majd vegye fel a kapcsolatot saját bankja hivatalos ügyfélszolgálatával!
  • A rendőrség kéri, hogy aki hasonló üzenetet kap, azonnal törölje azt, és amennyiben kárt szenvedett, tegyen feljelentést a legközelebbi rendőrkapitányságon!

Az alábbi linken olvashatnak hasznos tanácsokat az online csalásokról: https://kiberpajzs.hu/

 

