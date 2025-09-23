szeptember 23., kedd

Elképesztő

1 órája

Így bukott le a temető környékén ügyködő férfi borsodban

Hosszú ideje gyűltek a panaszok a temetők környékén mozgó férfire, akinek furcsa ajánlatai sokakban gyanút keltettek.

Így bukott le a temető környékén ügyködő férfi borsodban

Sírkövesnek adta ki magát a múcsonyi férfi

Forrás: MW

Fotó: MW

A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság Sajókazai Rendőrőrsének munkatársai rövid időn belül elfogták azt a férfit, aki a múcsonyi temetőből egy síremlék fedlapját lopta el. A műkőből készült emlékkövet a nyomozók megtalálták, lefoglalták, majd visszaadták a hozzátartozónak. A nyomozás során kiderült, hogy a férfi jogosulatlanul hirdette magát sírkövesként, és a lopott síremléket máshol akarta felhasználni.

Lopás miatt folytat eljárást a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság Sajókazai Rendőrőrse a 25 éves szuhakálói férfival szemben.

