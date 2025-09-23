2 órája
32 éves nő ügye kavarta fel a kedélyeket Miskolcon
Az eset felhívja a figyelmet a közösségi felelősség fontosságára és a jogi következményekre.
A nő megállás nélkül továbbhajtott
A Miskolci Rendőrkapitányság befejezte a vizsgálatot egy 32 éves nő ügyében segítségnyújtás elmulasztása bűntett miatt.
Az asszony 17-én reggel a 26-os főúton, Sajóbábony felől Miskolc irányába közlekedett autójával. A külső sávba történő besorolás közben nem adta meg az elsőbbséget a szabályosan közlekedő járműnek. Az ütközést elkerülni próbáló sofőr félrerántotta a kormányt, kocsija a padkára futott, kisodródott, majd nekiütközött egy másik autónak. A balesetet előidéző nő nem állt meg a helyszínen, és nem nyújtott segítséget. Később elmondta, hogy ijedtségből és pánikból hajtott tovább, de rövid időn belül telefonon jelentkezett a rendőrségen, ahol később gyanúsítottként hallgatták ki.
A Miskolci Rendőrkapitányság elvégezte az eljárási cselekményeket, és az iratokat átadta az ügyészségnek.
Segítségnyújtás elmulasztása – a legrosszabb döntés a menekülés!
A közelmúltban lezárt nyomozás ismét felhívja a figyelmet arra, hogy balesetet követően a helyszín elhagyása nem jelent megoldást, sőt súlyosbítja a felelősséget. Baleset okozója bárki lehet, azonban a jogszabályok egyértelműek a járművezetőnek kötelessége megállni, meggyőződni arról, hogy van-e sérült, és szükség esetén segítséget nyújtani. Aki elhajt, nemcsak a közlekedési szabályokat sérti meg, hanem bűncselekményt is elkövet.
Mit kell tenni baleset esetén?
- Azonnal álljunk meg biztonságosan, és kapcsoljuk be a vészvillogót.
- Helyezzük ki az elakadásjelző háromszöget.
- Nyújtsunk elsősegélyt a lehetőségeinkhez mérten.
- Várjuk meg a rendőrséget és a további intézkedést.