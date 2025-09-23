szeptember 23., kedd

Tekla névnap

24°
+30
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kék villogó

1 órája

32 éves nő ügye kavarta fel a kedélyeket Miskolcon

Címkék#baleset#nő#Miskolci Rendőrkapitányság#segítségnyújtás elmulasztása

Az eset felhívja a figyelmet a közösségi felelősség fontosságára és a jogi következményekre.

32 éves nő ügye kavarta fel a kedélyeket Miskolcon

A nő megállás nélkül továbbhajtott

Fotó: Ádám János

A Miskolci Rendőrkapitányság befejezte a vizsgálatot egy 32 éves nő ügyében segítségnyújtás elmulasztása bűntett miatt.

segítségnyújtás elmulasztása Miskolcon

Az asszony 17-én reggel a 26-os főúton, Sajóbábony felől Miskolc irányába közlekedett autójával. A külső sávba történő besorolás közben nem adta meg az elsőbbséget a szabályosan közlekedő járműnek. Az ütközést elkerülni próbáló sofőr félrerántotta a kormányt, kocsija a padkára futott, kisodródott, majd nekiütközött egy másik autónak. A balesetet előidéző nő nem állt meg a helyszínen, és nem nyújtott segítséget. Később elmondta, hogy ijedtségből és pánikból hajtott tovább, de rövid időn belül telefonon jelentkezett a rendőrségen, ahol később gyanúsítottként hallgatták ki.

A Miskolci Rendőrkapitányság elvégezte az eljárási cselekményeket, és az iratokat átadta az ügyészségnek.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Segítségnyújtás elmulasztása – a legrosszabb döntés a menekülés!

A közelmúltban lezárt nyomozás ismét felhívja a figyelmet arra, hogy balesetet követően a helyszín elhagyása nem jelent megoldást, sőt súlyosbítja a felelősséget. Baleset okozója bárki lehet, azonban a jogszabályok egyértelműek a járművezetőnek kötelessége megállni, meggyőződni arról, hogy van-e sérült, és szükség esetén segítséget nyújtani. Aki elhajt, nemcsak a közlekedési szabályokat sérti meg, hanem bűncselekményt is elkövet.

Mit kell tenni baleset esetén?

  • Azonnal álljunk meg biztonságosan, és kapcsoljuk be a vészvillogót.
  • Helyezzük ki az elakadásjelző háromszöget.
  • Nyújtsunk elsősegélyt a lehetőségeinkhez mérten.
  • Várjuk meg a rendőrséget és a további intézkedést.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu