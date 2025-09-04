GTA-ba fordult az álmos este Kazincbarcikán – oda bújt a rosszfiú, ahová már bújócskában sem szokás

Kazincbarcikán egy 29 éves férfi elképesztő bűncselekménysorozatba kezdett egyetlen este alatt. A rendőrök azonban megtalálták, és őrizetbe vették.

Elkapták a rendőrök a bújócskát játszó kazincbarcikai férfit, aki egy nap alatt bűncselekménysorozatott vitt végbe

Szekrényben bujkált a rendőrök elől

„Megtaláltuk, hiába bújt el a szekrényben! - Egy este, több bűncselekmény!

Kazincbarcikán egy 29 éves férfi rövid időn belül:

ellopott egy 700.000 forintos kerékpárt,

garázdálkodott egy presszóban, ahol üveget tört,

betörte két autó ablakát,

végül egy étkezdébe is bemászott, ahol elbújt. Egy szekrényben. De megtaláltuk.

A férfit a nyomozók napokkal ezelőtt hallgatták ki, mivel egy nyitva hagyott autóból táskát lopott.

A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság a férfit őrizetbe vette, letartóztatását is kezdeményezte.

A lopott kerékpár előkerült és visszaadtuk a tulajdonosának” - tette közzé a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség facebook oldalán.

Visszaadták az ellopott biciklit tulajdonosának

Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség facebook oldala



