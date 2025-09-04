46 perce
GTA-ba fordult az álmos este Kazincbarcikán – oda bújt a rosszfiú, ahová már bújócskában sem szokás
Egy este alatt több bűntett, végül a szekrényben bújt el, de nem jutott messzire! A rendőrök túljártak a férfi eszén.
Kazincbarcikán egy 29 éves férfi elképesztő bűncselekménysorozatba kezdett egyetlen este alatt. A rendőrök azonban megtalálták, és őrizetbe vették.
Szekrényben bujkált a rendőrök elől
„Megtaláltuk, hiába bújt el a szekrényben! - Egy este, több bűncselekmény!
Kazincbarcikán egy 29 éves férfi rövid időn belül:
- ellopott egy 700.000 forintos kerékpárt,
- garázdálkodott egy presszóban, ahol üveget tört,
- betörte két autó ablakát,
- végül egy étkezdébe is bemászott, ahol elbújt. Egy szekrényben. De megtaláltuk.
A férfit a nyomozók napokkal ezelőtt hallgatták ki, mivel egy nyitva hagyott autóból táskát lopott.
A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság a férfit őrizetbe vette, letartóztatását is kezdeményezte.
A lopott kerékpár előkerült és visszaadtuk a tulajdonosának” - tette közzé a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség facebook oldalán.
