Helyi kék hírek

1 órája

GTA-ba fordult az álmos este Kazincbarcikán – oda bújt a rosszfiú, ahová már bújócskában sem szokás

Címkék#rendőrség#bűncselekménysorozat#rongálás#lopás

Egy este alatt több bűntett, végül a szekrényben bújt el, de nem jutott messzire! A rendőrök túljártak a férfi eszén.

Kazincbarcikán egy 29 éves férfi elképesztő bűncselekménysorozatba kezdett egyetlen este alatt. A rendőrök azonban megtalálták, és őrizetbe vették.

szekrénybe bújt a rendőrök elől
Elkapták a rendőrök a bújócskát játszó kazincbarcikai férfit, aki egy nap alatt bűncselekménysorozatott vitt végbe
(A kép illusztráció)
Forrás: MW

Szekrényben bujkált a rendőrök elől

„Megtaláltuk, hiába bújt el a szekrényben! - Egy este, több bűncselekmény!

Kazincbarcikán egy 29 éves férfi rövid időn belül:

  •       ellopott egy 700.000 forintos kerékpárt,
  •       garázdálkodott egy presszóban, ahol üveget tört,
  •       betörte két autó ablakát,
  •       végül egy étkezdébe is bemászott, ahol elbújt. Egy szekrényben. De megtaláltuk.

A férfit a nyomozók napokkal ezelőtt hallgatták ki, mivel egy nyitva hagyott autóból táskát lopott.

A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság a férfit őrizetbe vette, letartóztatását is kezdeményezte.

A lopott kerékpár előkerült és visszaadtuk a tulajdonosának”  - tette közzé a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség facebook oldalán.

Visszaadták az ellopott biciklit tulajdonosának
Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség facebook oldala


