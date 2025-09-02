Mindent tűvé tettek érte Miskolcon, sima igazoltatáskor találták meg a körözött bűnözőt

2025. augusztus 29-én éjjel 1 óra körül a Népligetnél járőröző rendőrök igazoltattak egy gyanúsan viselkedő férfit. A férfi nem adta át az okmányait, csak bediktálta adatait.

Rendőri kézen a Miskolcon körözött bűnöző

Az ellenőrzés során kiderült, hogy a férfi ellen összesen öt körözés volt érvényben. A Miskolci Járásbíróság járművezetéstől eltiltás megszegése miatt elfogatóparancsot bocsátott ki ellene. Emellett a Miskolci Rendőrkapitányság négy esetben körözést rendelt el, mivel a férfi a kiszabott pénzbírságokat nem fizette meg, amelyeket a hatóság elzárásra váltott át.

A 29. éves B. Mátét a rendőrök a X. Kerületi Rendőrkapitányságra állították elő - tette közzé a police.hu



