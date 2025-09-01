Milliók, arany, luxuscikkek – így élt a 34 éves ózdi férfi, amíg le nem csaptak rá (videóval)

Az Ózdi Rendőrkapitányság kábítószer-kereskedelem bűntett miatt nyomoz egy 34 éves helyi férfival szemben. A díler június 15-ét megelőzően több esetben tiltott szert értékesített lakhelyén. Augusztus 25-én a helyi rendőrök a vármegyei kommandósokkal szervezett akcióban fogták el a férfit. Az otthonában végrehajtott kutatás során több mint 30 gramm fehér, kristályos anyagot, 5 millió forintot, megközelítőleg 3,5 millió forint értékben arany ékszereket, nagy értékű televíziót és játékkonzolt foglaltak le.

Milliók, luxus, azt hitte bármeddig elmehet, de lecsaptak rá a rendőrök.

Forrás: police.hu

Hónapok nyomozása ért célba, végül lebuktatták a rendőrök

Korábban, április 15-én a rendőrök már lefüleltek egy több mint 150 grammos kristályszállítmányt is, ami szintén kapcsolatba hozható a dílerrel.

A nyomozók előállították a férfit, gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették, illetve kezdeményezték a letartóztatását.

Az egyenruhások közel 2000 adag kábítószer feketepiacra kerülését akadályozták meg, amelynek értéke több mint 14 millió forint.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívja a figyelmet, hogy kábítószer, illetve új pszichoaktív anyag fogyasztása esetén szédülés, felgyorsult pulzus, légszomj, hangulatingadozás, szorongás, pánikroham, zavartság, illetve remegés is jelentkezhet! Az arra hajlamos személyeknél a pszichés függőség erőssé, szinte már elviselhetetlenné válhat! Kábítószerek, például kristály fogyasztása hamar erős pszichikai függőséget vált ki a használójából, hosszú távon pedig maradandó egészségkárosodást okoz!

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek élettani hatása kiszámíthatatlan, használatuk tragikus kimenetelű is lehet! Kérjük, akinek kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekményekről információja van, tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón - tette közzé a police.hu.



A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!