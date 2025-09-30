1 órája
Rendőrök érkeztek a borsodi erdőhöz, valakit elnyelt a rengeteg
Eltűnt egy idős férfi, és órákig nem lehetett tudni, merre jár. A rendőrség gyorsan mozgósította az egységeit.
Az Ózdi Rendőrkapitányság egyenruhásainak köszönhetően rövid időn belül rátaláltak egy 82 éves ózdi bácsira, aki szeptember 26-án a környékbeli erdőben tévedt el gombaszedés közben.
Gombászni indult, végül a rendőrök mentek utána
A férfi délelőtt indult el otthonról, ám hosszú idő elteltével sem tért vissza. Felesége telefonon ugyan elérte, de hozzátartozója zavartan, nehezen beszélt, nem tudta megadni pontos helyzetét. A család azonnal értesítette a rendőrkapitányságot, és a járőrök azonnal a keresésére indultak.
Rövid időn belül rendőri egységek érkeztek a helyszínre, és átfogó keresést indítottak. A gyors és összehangolt munkának köszönhetően a férfit délután sértetlenül találták meg az erdőben.
A család köszönetét fejezte ki a keresésben részt vevő valamennyi rendőrnek, külön azoknak, akik megtalálták a hozzátartozójukat, így Polónyi Balázs és Pozsgai Gergő r. főtörzsőrmestereknek és Siket Kristóf r. őrmesternek.
Az eset ismét rávilágít a rendőri munka gyorsaságának, szakmaiságának és emberségességének fontosságára, amelynek köszönhetően egy lehetséges tragédia megelőzhetővé vált, immár egy héten belül másodszor.
Intelmek az erdei gombaszedéshez
1. Indulás előtt
- Mindig vigyen magával feltöltött mobiltelefont, elegendő ivóvizet és némi ennivalót is!
- Tájékoztassa családtagjait arról, hova indul és mikorra várható haza!
- Öltözzön az időjárásnak megfelelően, viseljen zárt, kényelmes lábbelit!
2. Tájékozódás az erdőben
- Lehetőleg ismert útvonalon, jelzett turistaúton haladjon!
- Figyelje a tereptárgyakat (jellegzetes fák, utak, tisztások)!
- Használjon erdei térképet vagy GPS-t, de mindig legyen egy alapvető tájékozódási pontja!
- Ha bizonytalanná válik az útvonalban, forduljon vissza időben!
4. Biztonsági tanácsok
- Ne induljon el egyedül, vagy ha mégis, jelezze hozzátartozóinak a pontos útvonalat!
- Idős vagy beteg emberrel mindig menjen kísérő!
- Amennyiben eltévedne, ne kóboroljon céltalanul: álljon meg, és próbáljon telefonon segítséget hívni!
- Alkonyat előtt mindenképpen induljon vissza, mert sötétben sokkal könnyebb eltévedni!
- tette közzé a police.hu.
