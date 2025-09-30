Rendőrök érkeztek a borsodi erdőhöz, valakit elnyelt a rengeteg

Az Ózdi Rendőrkapitányság egyenruhásainak köszönhetően rövid időn belül rátaláltak egy 82 éves ózdi bácsira, aki szeptember 26-án a környékbeli erdőben tévedt el gombaszedés közben.

Az erdőbe indult az idős férfi, de órák múlva sem tért vissza. Rendőrök indultak a keresésére. (A kép illusztráció)

Fotó: Csudai Sándor/ MW

Gombászni indult, végül a rendőrök mentek utána

A férfi délelőtt indult el otthonról, ám hosszú idő elteltével sem tért vissza. Felesége telefonon ugyan elérte, de hozzátartozója zavartan, nehezen beszélt, nem tudta megadni pontos helyzetét. A család azonnal értesítette a rendőrkapitányságot, és a járőrök azonnal a keresésére indultak.

Rövid időn belül rendőri egységek érkeztek a helyszínre, és átfogó keresést indítottak. A gyors és összehangolt munkának köszönhetően a férfit délután sértetlenül találták meg az erdőben.

A család köszönetét fejezte ki a keresésben részt vevő valamennyi rendőrnek, külön azoknak, akik megtalálták a hozzátartozójukat, így Polónyi Balázs és Pozsgai Gergő r. főtörzsőrmestereknek és Siket Kristóf r. őrmesternek.

Az eset ismét rávilágít a rendőri munka gyorsaságának, szakmaiságának és emberségességének fontosságára, amelynek köszönhetően egy lehetséges tragédia megelőzhetővé vált, immár egy héten belül másodszor.



Intelmek az erdei gombaszedéshez

1. Indulás előtt

Mindig vigyen magával feltöltött mobiltelefont, elegendő ivóvizet és némi ennivalót is!

Tájékoztassa családtagjait arról, hova indul és mikorra várható haza!

Öltözzön az időjárásnak megfelelően, viseljen zárt, kényelmes lábbelit!

2. Tájékozódás az erdőben

Lehetőleg ismert útvonalon, jelzett turistaúton haladjon!

Figyelje a tereptárgyakat (jellegzetes fák, utak, tisztások)!

Használjon erdei térképet vagy GPS-t, de mindig legyen egy alapvető tájékozódási pontja!

Ha bizonytalanná válik az útvonalban, forduljon vissza időben!

4. Biztonsági tanácsok

Ne induljon el egyedül, vagy ha mégis, jelezze hozzátartozóinak a pontos útvonalat!

Idős vagy beteg emberrel mindig menjen kísérő!

Amennyiben eltévedne, ne kóboroljon céltalanul: álljon meg, és próbáljon telefonon segítséget hívni!

Alkonyat előtt mindenképpen induljon vissza, mert sötétben sokkal könnyebb eltévedni!

- tette közzé a police.hu.