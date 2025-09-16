Döbbenetes, mit követelt a miskolci rabló

Ítéletet hozott a Miskolci Járásbíróság annak a fiatalkorú vádlottnak az ügyében, aki erőszakkal vehette el egy kiskorú fiú fülhallgatóját Miskolcon.

Cigarettát kértek tőle

A bíróság által megállapított tényállás szerint a terhelt és jelen cselekménnyel nem érintett társa 2025. január 15-én a kora délutáni órákban Miskolcon, a Vasgyár városrészben leszólították a kiskorú sértettet, és cigarettát kértek tőle. A sértett miután kivette a füléből a vezeték nélküli fülhallgatóját, válaszolt, hogy nincs nála, majd ment volna tovább, azonban a vádlott elé állt, ököllel arcon ütötte és fülhallgatója átadására szólította fel. A kiskorú a bántalmazás hatására odaadta azt a terheltnek, és távozott a helyszínről. A vezeték nélküli fülhallgató végül lefoglalásra került a vádlottól, így azt a sértett részére visszaadták. A sértettnek a cselekmény következtében 8 napon belül gyógyuló sérülése keletkezett az arcán.

Beismerte tettét

A bíróság a vádlottat rablás bűntette miatt mondta ki bűnösnek és 1 év 3 hónap javítóintézeti nevelést rendelt el vele szemben. Döntéshozatala során enyhítő körülményként értékelte, hogy a vádlott beismerte és megbánta tettét, kisebb nyomatékkal pedig azt, hogy az okozott kár megtérült. Súlyosító körülmény volt ugyanakkor az ilyen és hasonló cselekmények elszaporodottsága.