1 órája
Döbbenetes, mit követelt a miskolci rabló
Szokatlan rablás tartotta izgalomban a vasgyári városrészt.
A vasgyári városrészben történt az eset.
Fotó: boon
Ítéletet hozott a Miskolci Járásbíróság annak a fiatalkorú vádlottnak az ügyében, aki erőszakkal vehette el egy kiskorú fiú fülhallgatóját Miskolcon.
Cigarettát kértek tőle
A bíróság által megállapított tényállás szerint a terhelt és jelen cselekménnyel nem érintett társa 2025. január 15-én a kora délutáni órákban Miskolcon, a Vasgyár városrészben leszólították a kiskorú sértettet, és cigarettát kértek tőle. A sértett miután kivette a füléből a vezeték nélküli fülhallgatóját, válaszolt, hogy nincs nála, majd ment volna tovább, azonban a vádlott elé állt, ököllel arcon ütötte és fülhallgatója átadására szólította fel. A kiskorú a bántalmazás hatására odaadta azt a terheltnek, és távozott a helyszínről. A vezeték nélküli fülhallgató végül lefoglalásra került a vádlottól, így azt a sértett részére visszaadták. A sértettnek a cselekmény következtében 8 napon belül gyógyuló sérülése keletkezett az arcán.
Beismerte tettét
A bíróság a vádlottat rablás bűntette miatt mondta ki bűnösnek és 1 év 3 hónap javítóintézeti nevelést rendelt el vele szemben. Döntéshozatala során enyhítő körülményként értékelte, hogy a vádlott beismerte és megbánta tettét, kisebb nyomatékkal pedig azt, hogy az okozott kár megtérült. Súlyosító körülmény volt ugyanakkor az ilyen és hasonló cselekmények elszaporodottsága.
Az ítélet nem jogerős, az ügyészség három munkanap gondolkodási időt tartott fenn a jogorvoslati nyilatkozat megtételére, a vádlott és védője tudomásul vette az ítéletet.