Kifosztotta

3 órája

Felrúgta és kirabolta a kerékpárost

A Szerencsi Járási Ügyészség rablás bűntette miatt emelt vádat egy férfival szemben. Rabló áll a bíróság elé.

Boon.hu
Felrúgta és kirabolta a kerékpárost

Bíróság elé áll a rabló

Fotó: Shutterstock

A vád szerint a férfi 2025. június hó 21-én 22 óra körül Tiszalúcon, az utcán figyelt fel a kerékpárral közlekedő sértettre. A vádlott a férfi után szaladt és közben kiabálva pénzt követelt tőle, majd a sértett kerékpárját hátulról megrúgta. Rabló lett belőle.

rabló
A rabló megrúgta áldozatát
Fotó: Nattawit Khomsanit

A férfi a rúgás következtében elesett a kerékpárjával, és a fejét beütötte a járdaszegélybe. A vádlott a földön fekvő, eszméletét rövid időre elveszítő sértett nadrágjának zsebébe belenyúlt és onnan kivette a 40 ezer forint értékű mobiltelefonját, majd elmenekült a helyszínről.

Hiába kiabált a rabló után

Miután a sértett magához tért, a vádlott után kiabált, hogy a telefonját adja vissza. Ennek hatására a vádlott visszament a sértetthez, és a fejét a homlokához nyomva továbbra is pénzt követelt tőle. A vádlott végül ököllel arcon ütötte a sértettet, aki ismét elesett és elveszítette az eszméletét, mire a vádlott távozott.
A vádlott cselekménye következtében a sértett 8 napon belül gyógyuló sérülést, valamint agyrázkódást szenvedett.

Az ügyészség a büntetett előéletű vádlottal szemben börtönbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta a bíróságnak.

 

