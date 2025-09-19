szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

Kánikula

Rendőrkézen a kisgatyás nyugdíjas – videóval

Még felöltözni sem volt ideje a miskolci férfinek.

Ingyenmozi Miskolcon! Rendőrkézen a kisgatyás nyugdíjas – videóval

Nagy bajban egy miskolci férfi

Egy férfi borozgatás közben ismerkedett meg áldozatával, majd a lakásban a sértettet földre lökte, és elvette annak készpénzét, óráját és mobiltelefonját.

A Miskolci Rendőrkapitányság nyomozói a vármegyei rendőrfőkapitányság Közterületi Támogató Alosztály munkatársainak közreműködésével másnap elfogták a férfit, akit a rendőrség őrizetbe vett, és előterjesztést tett letartóztatására is.

 

