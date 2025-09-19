Ingyenmozi Miskolcon! Rendőrkézen a kisgatyás nyugdíjas – videóval

Egy férfi borozgatás közben ismerkedett meg áldozatával, majd a lakásban a sértettet földre lökte, és elvette annak készpénzét, óráját és mobiltelefonját.

A Miskolci Rendőrkapitányság nyomozói a vármegyei rendőrfőkapitányság Közterületi Támogató Alosztály munkatársainak közreműködésével másnap elfogták a férfit, akit a rendőrség őrizetbe vett, és előterjesztést tett letartóztatására is.