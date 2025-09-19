Kánikula
1 órája
Ingyenmozi Miskolcon! Rendőrkézen a kisgatyás nyugdíjas – videóval
Még felöltözni sem volt ideje a miskolci férfinek.
Nagy bajban egy miskolci férfi
Forrás: police
Fotó: police
Egy férfi borozgatás közben ismerkedett meg áldozatával, majd a lakásban a sértettet földre lökte, és elvette annak készpénzét, óráját és mobiltelefonját.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
A Miskolci Rendőrkapitányság nyomozói a vármegyei rendőrfőkapitányság Közterületi Támogató Alosztály munkatársainak közreműködésével másnap elfogták a férfit, akit a rendőrség őrizetbe vett, és előterjesztést tett letartóztatására is.
Ezt ne hagyja ki!Gyász
18 órája
Így emlékezik a borsodi játékos a tragikusan elhunyt volt válogatott csapattársáról
Ezt ne hagyja ki!Hoppá
5 órája
Megállították Miskolcon a rendőrök – aztán olyasmit találtak a férfinél, amire senki sem számított
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre