szeptember 12., péntek

Mária névnap

25°
+24
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Durva!

26 perce

Brutális rablás egy 70 éves asszony ellen Miskolcon

Címkék#bűncselekmény#asszony#erőszak#rablás#Miskolc

Fiatal elkövető, idős áldozat, a történet pillanatok alatt fordult át rémálomba.

Brutális rablás egy 70 éves asszony ellen Miskolcon

Kirabolta az idős asszonyt Miskolcon

Fotó: A kép illusztráció

A Miskolci Járásbíróság elrendelte annak a fiatalkorú terheltnek a letartóztatását, aki egy idős asszonyt rabolhatott ki fényes nappal Miskolcon.

Rugdosta és ököllel ütötte

A rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsított 2025. szeptember 7-én a déli órákban Miskolcon odament a gyalogosan haladó 70 éves sértetthez, akivel szóba elegyedett, majd felszólította, hogy adja oda a táskáját. Mivel a sértett ezt megtagadta, a terhelt nekilökte az asszonyt a kerítésnek, majd megfogta a vállán lévő női táska pántját és rángatni kezdte. Mivel a sértett próbálta azt visszahúzni, ezért a gyanúsított háromszor combon rúgta, majd négyszer ököllel mellkason ütötte, végül még egyszer combon rúgta az idős asszonyt, aminek következtében az elengedte a táskáját a benne lévő értéktárgyaival együtt. A gyanúsított az így megszerzett értékekkel elfutott, majd miután magához vette a táskában lévő pénztárcát és mobiltelefont, a többit eldobta egy füves területen. A sértett a bántalmazás következtében 8 napon belüli sérüléseket szenvedett.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Súlyos büntetésre számíthat

A gyanúsított cselekményei – bizonyítottság esetén – alkalmasak lehetnek bűncselekmény elhárítására koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett rablás bűntettének, közokirattal visszaélés vétségének és készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés vétségének a megállapítására. A bíróság álláspontja szerint a cselekmények halmazata miatt kiszabható büntetési tétel nagyságára figyelemmel a terhelt szökésének, elrejtőzésének veszélye reális. Mivel a sértett kihallgatására még nem került sor, és a sértett tartózkodási helyéről és az általa látogatott városi területekről a gyanúsított tudomással bírhat, így megalapozottan feltehető, hogy a gyanúsított szabadlábon hagyása esetén a bizonyítást veszélyeztetné. A terhelt esetében a bűnismétléstől is tartani lehet, figyelemmel arra, hogy a gyanúsított az idős sértettet kinézte, őt követte, majd a sértettet a táska elvételéhez elegendő erőszakot meghaladó mértékben bántalmazta és feltételezhető, hogy bűncselekmények elkövetésére a javak könnyű megszerzésének lehetőségeként tekint. A legszigorúbb kényszerintézkedés alkalmazását mindezeken túl a bűncselekmény különös tárgyi súlya is indokolja.

A bíróság mindezeket mérlegelve egy hónapra elrendelte a gyanúsított letartóztatását. A végzés nem végleges.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu