Brutális rablás egy 70 éves asszony ellen Miskolcon

A Miskolci Járásbíróság elrendelte annak a fiatalkorú terheltnek a letartóztatását, aki egy idős asszonyt rabolhatott ki fényes nappal Miskolcon.

Rugdosta és ököllel ütötte

A rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsított 2025. szeptember 7-én a déli órákban Miskolcon odament a gyalogosan haladó 70 éves sértetthez, akivel szóba elegyedett, majd felszólította, hogy adja oda a táskáját. Mivel a sértett ezt megtagadta, a terhelt nekilökte az asszonyt a kerítésnek, majd megfogta a vállán lévő női táska pántját és rángatni kezdte. Mivel a sértett próbálta azt visszahúzni, ezért a gyanúsított háromszor combon rúgta, majd négyszer ököllel mellkason ütötte, végül még egyszer combon rúgta az idős asszonyt, aminek következtében az elengedte a táskáját a benne lévő értéktárgyaival együtt. A gyanúsított az így megszerzett értékekkel elfutott, majd miután magához vette a táskában lévő pénztárcát és mobiltelefont, a többit eldobta egy füves területen. A sértett a bántalmazás következtében 8 napon belüli sérüléseket szenvedett.

Súlyos büntetésre számíthat

A gyanúsított cselekményei – bizonyítottság esetén – alkalmasak lehetnek bűncselekmény elhárítására koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett rablás bűntettének, közokirattal visszaélés vétségének és készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés vétségének a megállapítására. A bíróság álláspontja szerint a cselekmények halmazata miatt kiszabható büntetési tétel nagyságára figyelemmel a terhelt szökésének, elrejtőzésének veszélye reális. Mivel a sértett kihallgatására még nem került sor, és a sértett tartózkodási helyéről és az általa látogatott városi területekről a gyanúsított tudomással bírhat, így megalapozottan feltehető, hogy a gyanúsított szabadlábon hagyása esetén a bizonyítást veszélyeztetné. A terhelt esetében a bűnismétléstől is tartani lehet, figyelemmel arra, hogy a gyanúsított az idős sértettet kinézte, őt követte, majd a sértettet a táska elvételéhez elegendő erőszakot meghaladó mértékben bántalmazta és feltételezhető, hogy bűncselekmények elkövetésére a javak könnyű megszerzésének lehetőségeként tekint. A legszigorúbb kényszerintézkedés alkalmazását mindezeken túl a bűncselekmény különös tárgyi súlya is indokolja.