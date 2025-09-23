2 órája
Idős, mozgáskorlátozott férfit raboltak ki és bántalmazták is
Kirabolták és meg is ütötték.
Ítéletet hozott a Tiszaújvárosi Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az ügyében, akik idős, beteg férfit raboltak ki.
A bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlottak 2023. február végén, éjjel megjelentek a 76 éves, betegségei miatt mozgáskorlátozott férfi borsodi településen lévő családi házánál, a bejárati ajtót felfeszítve bementek és különböző értékek után kezdtek kutatni. A kutatás zajaira felébredő sértett számonkérte a vádlottakat, mire mindhárman bántalmazni kezdték, többször arcon ütötték és azt követelték tőle, hogy adja át az értékeit, valamint megfenyegették, hogy ha ellenáll, akkor újra megverik. A lakásból televíziót, kézi szerszámgépeket és közel negyvenezer forint készpénzt vittek el.
Az idős férfi a bántalmazások következtében 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett el az arcán.
A vádlottak közül a fiatalkorú vádlott és az egyik felnőttkorú társa korábban, amikor a sértett kórházban tartózkodott, ugyanebbe az ingatlanba a bejárati ajtó ablakrését fedő fóliát leszakítva bementek, és 80.000 forintot vittek magukkal, amelyen később megosztoztak.
A bíróság az első - és másodrendű vádlottakat társtettesként, csoportosan, a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett rablás, magánlaksértés és lopás bűntettében mondta ki bűnösnek, amiért az elsőrendű vádlott javítóintézeti nevelését rendelte el 4 év időtartamra, a másodrendű vádlottat pedig 15 év 3 hónap fegyház fokozatú szabadságvesztésre ítélte, és 10 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától, továbbá megállapította, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható. A harmadrendű vádlottat társtettesként, csoportosan, a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett rablás bűntette és magánlaksértés bűntette miatt 15 év 9 hónap fegyház fokozatú szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte és megállapította, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható.
Döntéshozatala során súlyosító körülményként értékelte mindhárom vádlott esetében a társtettesi alakzatot és a rablási cselekmény kétszeres minősültségét, továbbá az első- és másodrendű vádlott esetében a többszörös halmazatot és azt, hogy a két cselekményt rövid időn belül követték el. A másod – és harmadrendű vádlottak vonatkozásában azt, hogy speciális bűnismétlők, és a harmadrendű vádlott esetében, hogy a feltételes szabadságra bocsátását követő 10. napon, annak hatálya alatt követte el cselekményét. Enyhítő körülmény volt mindhármójuk esetében, hogy a rablást részben beismerték és az e körben keletkezett kár részbeni megtérülése. Az első - és másodrendű vádlott esetében továbbá az, hogy a lopást beismerték. A másodrendű vádlott vonatkozásában pedig további enyhítő körülmény volt fiatal felnőtt volta és a lopási cselekmény kapcsán tanúsított bűnsegédi magatartása - írja a Miskolci Törvényszék.
Nem jogerős
Az ítélet nem jogerős, az ügyészség valamint az I.r. vádlott és védője három munkanap gondolkodási időt tartott fenn a jogorvoslati nyilatkozat megtételére, míg a másod- és harmadrendű vádlottak és védőik elsődlegesen felmentésért, másodlagosan enyhítésért jelentettek be fellebbezést.
