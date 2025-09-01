szeptember 1., hétfő

Rablás

46 perce

Csak azt akarta megtudni, hol van a buszmegálló a borsodi településen, de durva vége lett az esetnek

Címkék#ügyészség#útbaigazítás#rablás

Bántalmazták a férfit, aki csak segítséget kért.

A Kazincbarcikai Járási Ügyészség vádat emelt két férfi ellen rablás bűntette miatt, akik egy dohányboltban veréssel fenyegették meg a sértett férfit, majd követték az autóbuszmegállóig, ahol testszerte ütlegelték, értékeit elvették.

A fotó illusztráció
Forrás: MW

A vádirat szerint 2024. november második felében a délutáni órákban a két férfi vádlott egy borsodi településen lévő dohányboltban tartózkodott, ahová a sértett férfi vásárolni érkezett. A férfi az egyik vádlottat megkérte, hogy mutassa meg neki, hol van az autóbuszmegálló, a vádlott elkísérte, azonban a sértett a menetrendszerinti buszjáratot lekéste, így visszament a dohányboltba.

Megütötték, elvették értékeit

Az üzletben szóváltásba került a vádlottakkal, akik szidalmazták, és veréssel fenyegették. Félelmében kiment a bolt elé, és telefonon felhívta a 112-es segélyhívót, majd visszament a boltba. Az üzlet alkalmazottja viszont közölte, hogy be fog zárni, el kell hagyniuk a dohányboltot, így a sértett elindult a buszmegállóba, ahová a vádlottak követték, majd ott mindketten testszerte megütötték. Amikor földre került, az egyik vádlott kitépte a nyakában lévő ezüstláncot medállal együtt. A vádlottak ezután is megütötték és rugdosták a sértettet, további értékeket követeltek tőle, aki a bántalmazás hatására a pénztárcájából átadott részükre egy 20 ezer forintos bankjegyet.

A bántalmazásnak az vetett véget, hogy megérkezett az autóbusz, a sértett arra felszállt és értesítette a rendőrséget. A cselekmény következtében 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett el.

Az ügyészség a letartóztatásban lévő vádlottakkal szemben, akik közül az egyik büntetlen, míg a másik büntetett előéletű, börtönbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott – áll a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség közleményében.

