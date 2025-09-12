Brutális jelenet Miskolcon – a történetnek meglepő fordulata lett - videóval!

A Miskolci Rendőrkapitányság rablás bűntett miatt folytat nyomozást egy 16 éves bagaméri fiúval szemben. A gyanú szerint a fiatalkorú szeptember 7-én, Miskolcon egy idős nőt megtámadott: felszólította táskája átadására, majd bántalmazta, és erőszakkal elvette a retikült, amelyben pénztárca, bankkártya, mobiltelefon és személyes iratok voltak.

Napok alatt elfogták

A rendőrök széleskörű nyomozást folytattak, és négy napon belül elfogták az elkövetőt bagaméri otthonában. A gyanúsított kihallgatásán beismerő vallomást tett, őrizetbe került, és a nyomozók kezdeményezték letartóztatását - olvasható a rendőrség Facebook oldalán.

A nyomozás jelenleg is folyamatban van.

Videó is készült az akcióról: