Megvan, mi gyújthatta fel a miskolci pincét – ezt a felismerést senkinek nem kívánjuk

A miskolci hivatásos tűzoltók gyorsbeavatkozó sugarakkal megfékezték, majd elfojtották a lángokat és átvizsgálták az épületet. A tűz körülbelül tizenkét négyzetméteren érintett betárolt tűzifát, faanyagot és háztartási gépeket.

Pincetűz Miskolcon: nem történt sérülés (a kép illusztráció)

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A helyiségben egy vegyes tüzelésű kazán üzemelt, a tűz az abból kipattanó szikra, vagy kihulló parázs miatt keletkezhetett. A lángok nem terjedtek át a lakórészre és sérülés sem történt – számolt be a baz.katasztrofavedelem.hu.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Több veszélyt is rejt a fűtési időszak!

A nyílt égésterű és vegyes tüzelésű fűtőberendezések fokozott veszélyt jelenthetnek az otthonunkban, ha nem vagyunk elég körültekintőek. A nem megfelelő levegő-utánpótlás következtében a tökéletlen égés miatt szén-monoxid keletkezik, ami a helyiségben felhalmozódva akár halálos is lehet. A színtelen, szagtalan mérgező gáz jelenléte szén-monoxid-érzékelő használatával felismerhető, így elkerülhetőek az ilyen balesetek!

A fűtőberendezések közelében tárolt éghető anyagok a tűztérből kipattanó szikrától, vagy lehulló parázstól lángra kaphatnak. Egyes égéstermék elvezetők, fűtőberendezések magas hőfokon üzemelnek, ezért előfordulhat, hogy a közvetlen közelükben lévő éghető anyagok a hőátadás miatt izzani, parázslani kezdenek, majd meggyulladnak. A tűzesetek megelőzésének érdekében tartsuk tisztán a fűtőberendezések környezetét, és lehetőség szerint használjunk füstérzékelőt az otthonunkban!

További kék hírek a boon.hu-n.