Az éj leple alatt erre vetemedett a páros, de az ózdi rendőrök résen voltak

Egy ózdi kisbolt volt a két férfi célpontja. A zsákmányuk nem készpénz vagy drága holmi volt.

Boon.hu

Kolbászt, szalonnán és energiaitalt loptak az ózdi kisboltból a betörők.

Rendőrség: ózdi kisboltban jártak betörők, kolbászt, energiaitalt vittek
Betörők jártak az ózdi kisboltban. ( A kép illusztráció)

A kamera lebuktatta az ózdi kisbolt betörőit

Sokáig azonban nem örülhettek a zsákmánynak: a kamerafelvételeknek és a gyors rendőri munkának köszönhetően a párost pár órán belül elfogták.

Az ügyben az Ózdi Rendőrkapitányság lopás miatt indított eljárást a férfiak ellen.

Betörők garázdálkodtak

Azu tóbbi időben több betörőt is elfogtak a borsodi rendőrök.

 

