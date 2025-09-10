Helyi kék hírek
2 órája
Az éj leple alatt erre vetemedett a páros, de az ózdi rendőrök résen voltak
Egy ózdi kisbolt volt a két férfi célpontja. A zsákmányuk nem készpénz vagy drága holmi volt.
Kolbászt, szalonnán és energiaitalt loptak az ózdi kisboltból a betörők.
A kamera lebuktatta az ózdi kisbolt betörőit
Sokáig azonban nem örülhettek a zsákmánynak: a kamerafelvételeknek és a gyors rendőri munkának köszönhetően a párost pár órán belül elfogták.
Az ügyben az Ózdi Rendőrkapitányság lopás miatt indított eljárást a férfiak ellen.
