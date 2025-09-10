Az éj leple alatt erre vetemedett a páros, de az ózdi rendőrök résen voltak

Kolbászt, szalonnán és energiaitalt loptak az ózdi kisboltból a betörők.

Betörők jártak az ózdi kisboltban. ( A kép illusztráció)

A kamera lebuktatta az ózdi kisbolt betörőit

Sokáig azonban nem örülhettek a zsákmánynak: a kamerafelvételeknek és a gyors rendőri munkának köszönhetően a párost pár órán belül elfogták.

Az ügyben az Ózdi Rendőrkapitányság lopás miatt indított eljárást a férfiak ellen.

Betörők garázdálkodtak

Azu tóbbi időben több betörőt is elfogtak a borsodi rendőrök.