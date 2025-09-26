szeptember 26., péntek

Ózdon történt: egyetlen mozdulat, és mindenki ledöbbent a boltban

Egy hétköznapi bevásárlás fordult hirtelen különös jelenetté Ózd egyik boltjában. A vásárlók értetlenül nézték, mi zajlik mellettük.

Már vitte is a szatyrot a tolvaj Ózdon egy helyi boltban

Mozgásában korlátozott férfitól lopott el egy bevásárlószatyrot a tolvaj Ózdon. A bejelentés szerint egy férfi mozgásában korlátozott ismerőse mellett hagyta bevásárlótáskáját, mivel nem akarta bevinni egy újabb boltba a korábban vásárolt termékeket. Miután végzett a bevásárlásával ismerőse elmondta, hogy egy férfi ellopta mellőle a szatyrot. A rendőrök a városi rendészet munkatársaival közösen együttműködve rövid idő alatt elfogták a 34 éves helyi tolvajt. Az Ózdi Rendőrkapitányság szabálysértési eljárást indított ez ügyben. 

A rendőrök visszaadták ez ellopott termékeket jogos tulajdonosának.

