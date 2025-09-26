szeptember 26., péntek

Konfliktus

18 perce

Meg akarta fékezni a veszekedő nőket az óvónő, de rátámadtak

Egy borsodi óvodában történt az eset.

A Szerencsi Járási Ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt emelt vádat egy nővel szemben. A vád szerint, a vádlott 2025. április 15-én reggel megjelent egy borsodi község óvodájában, majd az épületben korábbi sérelmei okán, szóváltásba keveredett a szintén ott lévő testvérével, amely tettlegességig fajult. Ennek során a vádlott a testvértét pofon ütötte, a haját tépte és testszerte ütlegelte. Mindezt észlelte az óvoda vezetőhelyettese és egyik óvódapedagógusa, akik megpróbálták a vádlottat eltávolítani a testvére közeléből, a vádlott azonban ellenállt és a vezetőhelyettes óvodapedagógust a mellkasánál két kézzel meglökte, majd a kolléganője bal alkarjára ütött. Miközben a vezetőhelyettes óvónő a vádlottat az óvoda épületéből kifelé tolta, a vádlott pofon vágta őt.

Óvónőre támadtak egy veszekedés alatt (a fotó illusztráció)
Forrás: MW

Az óvónők a cselekmény során nem sérültek meg.

A vonatkozó törvényi rendelkezések alapján az óvodapedagógus munkaköri feladatainak ellátása során közfeladatot ellátó személynek minősül és ezáltal fokozott büntetőjogi védelem illeti meg.

Az ügyészség a vádlottal szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt a bíróságnak – áll az ügyészség közleményében – áll az ügyészség közleményében.

További kék híreket olvashat a boon.hu-n.

 

