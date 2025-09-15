Nem hatott a józan szó - Fiával támadt az ózdi apa

Megdöbbentő eset történt Ózdon. Önbíráskodás és magánlaksértés lett a vége.

Fotó: illusztráció/ Creative Cat Studio

Fiával támadt

Az idősebbik elkövető szeptember 13-án azzal a szándékkal állított be ismerőséhez, hogy jogosnak vélt hatvanezer forintos tartozását megszerezze tőle. A sértett bejárati ajtajának üvegét betörte, az egyik ablakát pedig bedobta kővel.

Később a fiával ment vissza a házhoz, majd közösen bántalmazták a tulajdonost, illetve egy bárddal megfenyegették, kutattak az ingatlanban, és elvittek közel 20 ezer forintot.

Vitték a telefont is

Ezek után rávették a sértettet arra, hogy autójába tévét, hangszórót és erősítőt pakoljon be, és azokat szállítsa az otthonukba, miközben ellopták a telefonját is.

Önbíráskodás a vád

Az ózdi rendőrök a bejelentést követően az elkövetőket már másnap elfogták, gyanúsítottként hallgatták ki és őrizetbe vették őket, illetve kezdeményezték letartóztatásukat is.

Önbíráskodás és magánlaksértés bűntett miatt nyomoz az Ózdi Rendőrkapitányság a 44 éves és a 21 éves ózdi férfival szemben.

