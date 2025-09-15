1 órája
Nem hatott a józan szó - Fiával támadt az ózdi apa
Brutális véget ért a történet. Önbíráskodás és magánlaksértés bűntett miatt nyomoz az Ózdi Rendőrkapitányság egy 44 éves és egy 21 éves ózdi férfival szemben.
Megdöbbentő eset történt Ózdon. Önbíráskodás és magánlaksértés lett a vége.
Fiával támadt
Az idősebbik elkövető szeptember 13-án azzal a szándékkal állított be ismerőséhez, hogy jogosnak vélt hatvanezer forintos tartozását megszerezze tőle. A sértett bejárati ajtajának üvegét betörte, az egyik ablakát pedig bedobta kővel.
Később a fiával ment vissza a házhoz, majd közösen bántalmazták a tulajdonost, illetve egy bárddal megfenyegették, kutattak az ingatlanban, és elvittek közel 20 ezer forintot.
Vitték a telefont is
Ezek után rávették a sértettet arra, hogy autójába tévét, hangszórót és erősítőt pakoljon be, és azokat szállítsa az otthonukba, miközben ellopták a telefonját is.
Önbíráskodás a vád
Az ózdi rendőrök a bejelentést követően az elkövetőket már másnap elfogták, gyanúsítottként hallgatták ki és őrizetbe vették őket, illetve kezdeményezték letartóztatásukat is.
