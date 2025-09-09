Az utcán rángatta ki adósát Kazincbarcikán, hárommilliót követelt tőle

Önbíráskodás Kazincbarcikán. Az utcán a gépjárművéből kirángatott egy férfit, megöléssel fenyegetve, hárommillió forintos tartozásának megfizetését követelte tőle.

Önbíráskodás Kazincbarcikán: eljárás indult. Fotó: illusztráció/Shuttestock/Bits And Splits

A nyomozás eddigi adatai szerint a vádlott 2023. nyarán bízta meg a sértett férfit lakásfelújítási munkával, majd megkérte arra, hogy a felújítás alatt álló lakásban lévő ingóságokat, bútorokat szállítsa el, saját pincéjében megőrizze.

Eltűntek a rá bízott tárgyak

A sértett a megegyezés szerint járt el, azonban a későbbiekben a pincében elhelyezett tárgyak eltűntek, emiatt a vádlott felelősségre vonta, a sértett viszont azzal védekezett, hogy azokat ismeretlen személy tulajdonította el.

Azzal fenyegette, hogy megöli

2025. július közepén az esti órákban a vádlott meglátta, hogy a sértett gépjárművével Kazincbarcikán egy vegyesbolt előtti útszakaszon tartózkodik, megállt mellette, kiszállt az autóból azzal a felkiáltással, hogy most elkapja, megbeszélik a dolgokat. A sértett viszont távozni akart, beszállt az autójába, mire a vádlott kezével feszítette az ajtót, benyúlt az autóba, kivette az indítókulcsot és eldobta, majd felső testénél megragadva kihúzta a sértettet a járműből, egyik kezével, nagy erővel szorította a torkát, míg másik kezével a fejét folyamatosan ütlegelte. Követelte tőle a hárommillió forint összegű kárának a megfizetését, közben azzal fenyegette, hogy megöli, illetve feleségével együtt rájuk gyújtja a házukat.

A bántalmazás következtében a 8 napon belüli gyógytartamú sérüléseket elszenvedő sértett a cselekmény közben folyamatosan segítségért kiabált, így a lakossági bejelentésre kiérkező rendőrök intézkedtek a vádlottal szemben.

A Kazincbarcikai Járási Ügyészség vádat emelt a férfi ellen önbíráskodás bűntettének kísérlete miatt.

Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben tárgyalás mellőzésével büntetővégzésben felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott - közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség.