Addig ütötte-verte, amíg oda nem adta az okosóráját

A Miskolci Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen rablás bűntette miatt, aki közös italozáskor felszólította a sértettet, adja át neki az okosóráját, mivel önszántából ezt nem tette meg, addig bántalmazta, míg megszerezte tőle.

Egy buszmegállóból értesítette a rendőrséget a sértett (a fotó illusztráció)

Forrás: BOON

A vádirat szerint a vádlott 2024. június közepén, Miskolcon egy boltban összetalálkozott a sértett férfival, szeszesitalt fogyasztottak, zárás után pedig az italozást a vádlott miskolci lakásán folytatták.

Bántalmazta

A vádlott több alkalommal mondta a sértettnek, hogy vegye le a csukóján lévő okosórát, mert ha azt nem teszi meg, meg fogja verni. A férfi nem tett eleget a felszólításnak, ezért a vádlott hozzálépett, tenyérrel pofon vágta, és azt mondta neki, hogy adja oda az órát, mert az az övé. A sértett még mindig ellenkezett, így a vádlott ököllel olyan erővel ütötte meg az arcát, hogy a keletkezett sérülés miatt a férfi az órát átadta a vádlottnak, majd el akarta hagyni a házat.

A távozó sértettet a vádlott a teraszon az állán megütötte, az udvaron tovább bántalmazta, fejét ököllel ütlegelve, melynek következtében a sértett a földre zuhant. A vádlott felhúzta a földről, ismét az arcán megütötte, amitől a férfi újból elesett. Ekkor a vádlott azzal fenyegette meg, hogy két másodperce van, hogy elmeneküljön, mire a sértett elszaladt a helyszínről és egy közeli buszmegállóból értesítette a rendőrséget. A cselekmény következtében 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Az ügyészség a büntetett előéletű vádlottal szemben börtönbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott korábbi felfüggesztett szabadságvesztés büntetésének végrehajtásával – áll a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség közleményében.