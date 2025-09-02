Pusztító tűz Borsodban, pizsamában menekült az édesanya – ennyi maradt a családi otthonból – videóval

Kiégett egy ház Nyékládházán péntek hajnalban – számolt be a tenyek.hu.

Nyékládházi tűz: hatalmas lángokban állt a ház

Forrás: tenyek.hu

Mezítláb, pizsamában rohant ki az égő házából egy édesanya Nyékládházán. Péntek hajnalban hatalmas fényre riadt fel, kirohant, majd akkor látta meg, hogy minden ég - erről felvétel is készült. A lánya épp nem volt otthon, így senki nem sérült meg a brutális háztűzben, ugyanakkor semmijük nem maradt. Most a helyiek gyűjtést szerveznek, hogy anyának és lányának egy könnyűszerkezetes házat tudjanak építeni – írja a tenyek.hu, ahol megnézheti az erről készült riportot is.

