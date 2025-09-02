Szörnyű
2 órája
Pusztító tűz Borsodban, pizsamában menekült az édesanya – ennyi maradt a családi otthonból – videóval
Hatalmas fényre riadt fel a nő.
Kiégett egy ház Nyékládházán péntek hajnalban – számolt be a tenyek.hu.
Mezítláb, pizsamában rohant ki az égő házából egy édesanya Nyékládházán. Péntek hajnalban hatalmas fényre riadt fel, kirohant, majd akkor látta meg, hogy minden ég - erről felvétel is készült. A lánya épp nem volt otthon, így senki nem sérült meg a brutális háztűzben, ugyanakkor semmijük nem maradt. Most a helyiek gyűjtést szerveznek, hogy anyának és lányának egy könnyűszerkezetes házat tudjanak építeni – írja a tenyek.hu, ahol megnézheti az erről készült riportot is.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Ezt ne hagyja ki!Bántotta
4 órája
Rátörte a volt barátnőjére az ajtót, de nem ez volt a legrosszabb, ami akkor történt
Ezt ne hagyja ki!Rablás
Tegnap, 11:21
Csak azt akarta megtudni, hol van a buszmegálló a borsodi településen, de durva vége lett az esetnek
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre