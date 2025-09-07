1 órája
Tragédia történt egy borsodi tónál
Szeptember 6-án, szombat délután egy 49 éves ónodi lakos vesztette életét az Ónodi tónál, miután fürdőzés közben elsüllyedt a vízben. A férfit vasárnap a délelőtti órákban hozta felszínre a Neptun Mentőcsapat.
Szombaton 17 óra körül három barát indult fürdeni az Ónodi tóhoz. A társaság egyik tagja, egy 49 éves helyi férfi, át akarta úszni a tavat, de körülbelül negyven méterre a túlparttól váratlanul elsüllyedt. A parton maradt barátai szemtanúi voltak az esetnek, azonban a távolság miatt nem tudtak segítséget nyújtani. A férfi testét a Neptun Búvár Klub és Mentőcsapat szakemberei hozták felszínre.
Éjjel riasztották a Neptunt
A Miskolci Rendőrkapitányság szombat este kérte fel a Neptun Mentőcsapatot a vasárnapi kutatásra
– számolt be a részletekről Golej Szabolcs, a mentőcsapat vezetője a boon.hu-nak. A keresés vasárnap reggel kezdődött. A Neptun részéről négy fős egység vonult ki: két búvár, egy merülésvezető és egy szonártechnikus. A kutatás nem tartott sokáig, a férfi testét 120 méterre a parttól, 3–3,5 méteres mélységben találták meg, majd kiemelték a vízből.
Tragédia az Ónodi tónálFotók: Neptun Búvár Klub és Mentőcsapat
Bár a naptár szerint vége van a nyárnak, a szokatlanul meleg szeptemberi napok sokakat a vízpartra csábítanak. Hogy mit tehetünk, ha valakit elmerülni látunk a vízben, arról alábbi cikkünkben olvashatnak.
Közvetlen közelünkben is fuldokolhatnak. Ezekre a jelekre figyeljünk!
Búvárok merültek a borsodi bányató mélyére, de amilyen élőlényre ott bukkantak, arra ők sem voltak felkészülve - fotók, videó!
„Nekem el kellene mennem egy emberi életet megmenteni!”