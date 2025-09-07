Tragédia történt egy borsodi tónál

Szombaton 17 óra körül három barát indult fürdeni az Ónodi tóhoz. A társaság egyik tagja, egy 49 éves helyi férfi, át akarta úszni a tavat, de körülbelül negyven méterre a túlparttól váratlanul elsüllyedt. A parton maradt barátai szemtanúi voltak az esetnek, azonban a távolság miatt nem tudtak segítséget nyújtani. A férfi testét a Neptun Búvár Klub és Mentőcsapat szakemberei hozták felszínre.

A Neptun Búvár Klub és Mentőcsapat hozta felszínre az elmerült férfi testét

Forrás: Neptun Búvár Klub és Mentőcsapat

Éjjel riasztották a Neptunt

A Miskolci Rendőrkapitányság szombat este kérte fel a Neptun Mentőcsapatot a vasárnapi kutatásra

– számolt be a részletekről Golej Szabolcs, a mentőcsapat vezetője a boon.hu-nak. A keresés vasárnap reggel kezdődött. A Neptun részéről négy fős egység vonult ki: két búvár, egy merülésvezető és egy szonártechnikus. A kutatás nem tartott sokáig, a férfi testét 120 méterre a parttól, 3–3,5 méteres mélységben találták meg, majd kiemelték a vízből.