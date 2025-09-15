2 órája
Megszállják a rendőrök a Miskolci Pikniket
A Miskolci Rendőrkapitányság vezetője fokozott ellenőrzést rendelt el 2025. szeptember 19-én déltől szeptember 21-én éjfélig. Készülnek a rendőrök is a Miskolci Piknikre.
A Miskolci Rendőrkapitányság vezetője a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 30. §-a, valamint a Rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. BM rendelet 26. §-a alapján fokozott ellenőrzést rendelt el 2025. szeptember 19-én déltől szeptember 21-én éjfélig Miskolc közigazgatási területére. Így készülnek a rendőrök a Miskolci Piknikre.
Az ellenőrzés célja – a Miskolci Piknik gasztronómiai fesztivál ideje alatt – a közrend, közbiztonság fenntartása, az esetlegesen előforduló jogsértések megelőzése és megszakítása.
A rendőrök kérik, a feladatokra vezényelt rendőrök munkáját segítsék, türelmükkel és megértésükkel támogassák!
