1 órája
Miközben mások mentőt hívtak, ő kifosztotta a földön fekvő férfit – döbbenetes eset Miskolcon!
Vádat emeltek egy nő ellen kifosztás bűntette miatt, aki az utcán elesett, egészségkárosodása miatt magától felállni nem tudó férfit, kizsebelte. Pénzt lopott egy magatehetetlen férfitől Miskolcon!
A vádirat szerint a vádlott 2024. szeptember elején dél körüli időpontban Miskolcon, az utcán észrevette, hogy egy sörözőből távozó férfi a járdaszegélyben megbotlott, és az úttestre esett. A férfi egészségkárosodása miatt járási nehézségekkel küzd, magától felállni nem tudott.
Földön fekvő férfit zsebelt ki Miskolcon
A söröző tulajdonosa és egy másik férfi siettek a segítségére, ketten kezénél fogva megpróbálták felsegíteni, azonban ez nem sikerült. A vádlott is odament, és amikor a tulajdonos visszament, hogy mentőt hívjon, egyedül maradt a sértettel, amit arra használt fel, hogy belenyúlt a bal nadrágzsebébe és kivett tizenháromezer forint készpénzt.
A sértett észlelte a cselekményt és rászólt a vádlottra, hogy adja vissza a pénzét, a vádlott viszont elszaladt a helyszínről.
Az ügyészség a büntetett előéletű, különös visszaeső vádlottal szemben börtönbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott - tette közzé a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Drámai számok: már 70 ember halt meg idén – Legutóbb Borsodban történt tragédia
Szeptembertől azt is látja a kamera, amit eddig nem – jönnek a többszázezres bírságok