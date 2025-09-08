szeptember 8., hétfő

Helyi kék hírek

1 órája

Miközben mások mentőt hívtak, ő kifosztotta a földön fekvő férfit – döbbenetes eset Miskolcon!

Vádat emeltek egy nő ellen kifosztás bűntette miatt, aki az utcán elesett, egészségkárosodása miatt magától felállni nem tudó férfit, kizsebelte. Pénzt lopott egy magatehetetlen férfitől Miskolcon!

A vádirat szerint a vádlott 2024. szeptember elején dél körüli időpontban Miskolcon, az utcán észrevette, hogy egy sörözőből távozó férfi a járdaszegélyben megbotlott, és az úttestre esett. A férfi egészségkárosodása miatt járási nehézségekkel küzd, magától felállni nem tudott.

Mentőt hívtak a rosszul lett férfihoz Miskolcon
Mentőt hívtak a rosszul lett férfihoz Miskolcon. Közben az elkövető kifosztotta a földön fekvő férfit
(a kép illusztráció)
Fotó: Csapó Balázs / Forrás: MW

Földön fekvő férfit zsebelt ki Miskolcon

 A söröző tulajdonosa és egy másik férfi siettek a segítségére, ketten kezénél fogva megpróbálták felsegíteni, azonban ez nem sikerült. A vádlott is odament, és amikor a tulajdonos visszament, hogy mentőt hívjon, egyedül maradt a sértettel, amit arra használt fel, hogy belenyúlt a bal nadrágzsebébe és kivett tizenháromezer forint készpénzt.

A sértett észlelte a cselekményt és rászólt a vádlottra, hogy adja vissza a pénzét, a vádlott viszont elszaladt a helyszínről.

Az ügyészség a büntetett előéletű, különös visszaeső vádlottal szemben börtönbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott - tette közzé a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség.


