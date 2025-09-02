Rendőrkézen a gyerekgyilkos! – megrázó részletek a gyomorforgató esetről!

A helyszínen lakó Éva elmondta, a család két éve költözött a faluba, kezdetben még az édesapa is velük élt. Adrienn május óta dolgozott, ezért Dávid gyakran vigyázott a gyerekekre. Sem róla, sem az anyáról korábban nem gondolták volna, hogy erőszakosak lennének, ugyanakkor mindenki tudta, hogy nehéz körülmények között, nagy szegénységben éltek.



Serfőző Csaba polgármester a Blikknek megerősítette, hogy a településen drogellenes munkacsoport működik, hiszen a probléma valós és súlyos. Elmondta azt is, hogy Dávidnak voltak kábítószerrel kapcsolatos ügyei, de az önkormányzathoz soha nem érkezett jelzés arról, hogy a családban bántalmazás történt volna. „Bárcsak kaptunk volna figyelmeztetést, akkor léphettünk volna” – tette hozzá a polgármester.

A falu lakói most döbbenten és feldúltan állnak a történtek előtt. A tragédia mély sebet hagyott a közösségben, miközben mindenki választ keres arra, hogyan történhetett meg ez a szörnyűség – és vajon megelőzhető lett volna-e.

Borsodban is van példa a kiskorúak ellen elkövetett erőszakra

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség minősített szexuális erőszak bűntette miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki ittas állapotban szexuálisan zaklatta féltestvére vendégségben nála tartózkodó nevelt kiskorú lánygyermekét.

A vádirat szerint a vádlott borsodi településen lévő ingatlanába 2023. nyarán vendégségbe érkezett meg a féltestvére, élettársával és három kiskorú nevelt gyermekével. A családtagok a házban két szobán megosztozva töltötték az éjszakákat. Az egyik szobában a vádlott aludt egy ágyban féltestvére hétéves nevelt lánygyermekével. A vendégség tartama alatt egyik este a vádlott ittas állapotban a mellette fekvő sértettel – annak kezeit lefogva - szexuális cselekményt végzett.

A kiskorú lány nem mert szólni az édesanyjának a történtekről, mert attól félt, hogy a nevelőapja, aki a vádlott féltestvére, bántalmazni fogja.