Rendőrkézen a gyerekgyilkos! – megrázó részletek a gyomorforgató esetről!
A helyieket sokkolta a hétfőn történt felfoghatatlan tragédia. Egy 22 hónapos kislány holttestét a helyi focipálya mögött, egy keresztnél találták meg, babakocsijától nem messze, avarral és egy pléddel letakarva. Most elfogták a miskei tettest.
Miske lakói valószínűleg sokáig cipelik majd a gyilkos tettének szörnyű emlékét
Forrás: Police.hu
Egy nyugodt hétfői nap fordult rémálommá, amikor egy 22 hónapos kislányt holtan találtak a focipálya mögött. A gyanú szerint édesanyja párja végzett vele, miközben hároméves testvére mindent végignézett. A településen azóta félelem és düh uralkodik – Miske lakói válaszokat és igazságot követelnek. A Kalocsai Rendőrkapitányság körözési eljárást indított szeptember 1-jén, majd az eset körülményeire tekintettel a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított nyomozást. A gyanú szerint a kislányt J. Dávid 24 éves miskei férfi ölhette meg, ezért elfogatóparancsot adtak ki ellene és a férfit 2025. szeptember 2-án 11 órakor elfogták Miskén.
A helyiek beszámolói szerint a kislány hároméves bátyja lehetett a kulcsszereplő abban, hogy kiderüljön, mi történt. A keresés közben a kisfiú állítólag azt mondta: „Dávid megütötte a kistestvéremet, és nem kelt fel többet.” A szavakat eleinte sokan nem vették komolyan, de hamar világossá vált, hogy nagy a baj. Végül keresőkutyák találtak rá a gyermek testére, alig pár méterre attól a helytől, ahol korábban játszani szoktak.
Családon belüli erőszak miatt intézkedtek a miskolci rendőrök
Miske lakói dühösek és elkeseredettek
A kislány édesanyja, Adrienn, hétfő reggel dolgozni ment. Előző nap arról is szó volt, hogy szakít jelenlegi párjával, Dáviddal, és hogy távolléte alatt ismerősök vigyáznak majd a gyerekekre. Végül azonban úgy döntött, hogy mégis Dávidra bízza őket – egy olyan döntés, ami végzetesnek bizonyult.
Dávid, a 24 éves férfi, aki jelenleg a gyilkosság gyanúsítottja, korábban is vigyázott a gyerekekre. A településen azonban sokan tudták róla, hogy voltak problémái, és rendőrségi ügyei is akadtak a múltban – tudta meg a Blikk.hu. A tragédia után a falu lakói dühösek és elkeseredettek: sokan úgy érzik, a drogprobléma és a közösségi problémák vezettek idáig.
A feltételezett gyilkos gyakran vigyázott a gyermekre
Kedd estére tüntetést szerveznek a településen. A helyiek szerint Miskén régóta gondot okoznak a droghasználók és a dílerek, és Dávid ügye is szorosan összefügghet ezzel. „Senki nem gondolta volna Dávidról, hogy ilyet tesz” – mondta könnyeivel küszködve Osváth Viktor, a család jó ismerőse, aki végig részt vett a keresésben.
A helyszínen lakó Éva elmondta, a család két éve költözött a faluba, kezdetben még az édesapa is velük élt. Adrienn május óta dolgozott, ezért Dávid gyakran vigyázott a gyerekekre. Sem róla, sem az anyáról korábban nem gondolták volna, hogy erőszakosak lennének, ugyanakkor mindenki tudta, hogy nehéz körülmények között, nagy szegénységben éltek.
Serfőző Csaba polgármester a Blikknek megerősítette, hogy a településen drogellenes munkacsoport működik, hiszen a probléma valós és súlyos. Elmondta azt is, hogy Dávidnak voltak kábítószerrel kapcsolatos ügyei, de az önkormányzathoz soha nem érkezett jelzés arról, hogy a családban bántalmazás történt volna. „Bárcsak kaptunk volna figyelmeztetést, akkor léphettünk volna” – tette hozzá a polgármester.
A falu lakói most döbbenten és feldúltan állnak a történtek előtt. A tragédia mély sebet hagyott a közösségben, miközben mindenki választ keres arra, hogyan történhetett meg ez a szörnyűség – és vajon megelőzhető lett volna-e.
Borsodban is van példa a kiskorúak ellen elkövetett erőszakra
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség minősített szexuális erőszak bűntette miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki ittas állapotban szexuálisan zaklatta féltestvére vendégségben nála tartózkodó nevelt kiskorú lánygyermekét.
A vádirat szerint a vádlott borsodi településen lévő ingatlanába 2023. nyarán vendégségbe érkezett meg a féltestvére, élettársával és három kiskorú nevelt gyermekével. A családtagok a házban két szobán megosztozva töltötték az éjszakákat. Az egyik szobában a vádlott aludt egy ágyban féltestvére hétéves nevelt lánygyermekével. A vendégség tartama alatt egyik este a vádlott ittas állapotban a mellette fekvő sértettel – annak kezeit lefogva - szexuális cselekményt végzett.
A kiskorú lány nem mert szólni az édesanyjának a történtekről, mert attól félt, hogy a nevelőapja, aki a vádlott féltestvére, bántalmazni fogja.
Az ügyészség a büntetett előéletű, letartóztatásban lévő vádlottal szemben fegyházbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott azzal, hogy nem bocsátható feltételes szabadságra, valamint indítványozta a végleges hatályú eltiltását bármely olyan foglalkozás gyakorlásától, amely során tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel kerülne kapcsolatba.
Gyermek ölt gyermeket Emődön
Szörnyű csecsemőgyilkosság történt egy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kistelepülésen, Emődön is. A rendőrség egy 15 éves helyi lányt gyanúsított meg emberöléssel.
2023. február 24-én a fiatal lány a házuk udvarán hozta világra gyermekét, akinek még a köldökzsinórját is sikerült elvágnia. Utána átdobta a kis testet a szomszéd telekre, a csecsemő halálát pedig kihűlés okozta.
A kicsi ugyan még élt, amikor bevitték a kórházba, de az életét már nem tudták megmenteni. A rendőrség az emberöléssel gyanúsított 15 éves lányt őrizetbe vette.
