Karambol

56 perce

Baleset az M3-ason: taxi és kisbusz az érintett, mentő is érkezett a helyszínre

Címkék#taxi#kisbusz#M3-as#M3-as autópálya#közlekedés#baleset

A baleset éjjel történt. Összeütközött egy taxi és egy kisbusz az M3-as sztráda Budapest felé vezető oldalán, a 141-es kilométernél.

A kisbusz az árokba, a bokrok közé hajtott és felborult. 

Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.
Mentőhelikopter is érkezett az M3-as autópályán történt közlekedési balesethez (a fotó illusztráció)
Fotó: MW

Az egyik járműben csak a sofőr ült, a másikban négyen utaztak, hozzájuk mentő érkezett. A mezőcsáti hivatásos tűzoltók áramtalanítottak és átvizsgálták a környéket, de nem találtak senki mást – tájékoztatott a katasztrófavédelem.

Az autópálya forgalma az érintett szakaszon rendőri irányítás mellett haladt.

További hírek a Borsod Online-on.

 

