Baleset az M3-ason: taxi és kisbusz az érintett, mentő is érkezett a helyszínre
A baleset éjjel történt. Összeütközött egy taxi és egy kisbusz az M3-as sztráda Budapest felé vezető oldalán, a 141-es kilométernél.
A kisbusz az árokba, a bokrok közé hajtott és felborult.
Az egyik járműben csak a sofőr ült, a másikban négyen utaztak, hozzájuk mentő érkezett. A mezőcsáti hivatásos tűzoltók áramtalanítottak és átvizsgálták a környéket, de nem találtak senki mást – tájékoztatott a katasztrófavédelem.
Az autópálya forgalma az érintett szakaszon rendőri irányítás mellett haladt.
