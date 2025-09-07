Baleset az M3-ason: taxi és kisbusz az érintett, mentő is érkezett a helyszínre

A kisbusz az árokba, a bokrok közé hajtott és felborult.

Mentőhelikopter is érkezett az M3-as autópályán történt közlekedési balesethez (a fotó illusztráció)

Fotó: MW

Az egyik járműben csak a sofőr ült, a másikban négyen utaztak, hozzájuk mentő érkezett. A mezőcsáti hivatásos tűzoltók áramtalanítottak és átvizsgálták a környéket, de nem találtak senki mást – tájékoztatott a katasztrófavédelem.

Az autópálya forgalma az érintett szakaszon rendőri irányítás mellett haladt.