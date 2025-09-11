Üzlethelyiségekre, raktárakra specializálódott három tolvaj Ózdon

Lopás bűntett miatt folytat nyomozást az Ózdi Rendőrkapitányság egy 31, egy 21 és egy 19 éves helyi elkövetővel szemben. A férfiak 2025. szeptember 10-ét megelőzően, két hónapon keresztül, Ózdon üzlethelyiségekbe, raktárakba törtek be.

A tolvajok leginkább pénzt, pénztárgépet, laptopot, élelmiszereket és italokat vittek el, több százezer forint kárt okozva.

A rendőrök gyanúsítottként hallgatták ki a férfiakat majd őrizetbe is vették őket és kezdeményezték letartóztatásukat.

