Lopás
6 órája
Üzlethelyiségekre, raktárakra specializálódott három tolvaj Ózdon
Volt olyan eset is, hogy fiatalkorú társakat is bevontak.
Lopás bűntett miatt folytat nyomozást az Ózdi Rendőrkapitányság egy 31, egy 21 és egy 19 éves helyi elkövetővel szemben. A férfiak 2025. szeptember 10-ét megelőzően, két hónapon keresztül, Ózdon üzlethelyiségekbe, raktárakba törtek be.
A tolvajok leginkább pénzt, pénztárgépet, laptopot, élelmiszereket és italokat vittek el, több százezer forint kárt okozva.
A rendőrök gyanúsítottként hallgatták ki a férfiakat majd őrizetbe is vették őket és kezdeményezték letartóztatásukat.
