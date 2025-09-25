1 órája
Búza téren próbáltak lopni, de a kamera mindent rögzített – óriási melléfogás!
Az éjszaka közepén történt események Búza tér környékén mindenkit megleptek. A lopás kísérlete hamar kudarcba fulladt, miután a tetteseket egy biztonsági kamera megörökítette.
A Miskolci Rendőrkapitányság 05010/4097/2025. bűnügyi számon lopás bűntett elkövetésének gyanúja miatt indított eljárást ismeretlen személlyel szemben.
Búza téren loptak, de a kamera mindent rögzített
A rendelkezésre álló adatok szerint a tolvajok 2025. szeptember 15-én éjszaka, Miskolcon a Búza téren egy üzletből pénztároló rekeszt, pár ezer forint készpénzt és egy bakkártyaolvasót tulajdonítottak el.
Az esettel kapcsolatban szükségessé vált a videón látható elkövetők személyazonosságának a megállapítása.
A Miskolci Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a videón látható személyekkel kapcsolatban, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon. Továbbá tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon
- tette közzé a police.hu.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!