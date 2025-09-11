Döbbenetes jelenetek egy miskolci áruházban

Ítéletet hozott a Miskolci Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, aki egy miskolci áruházból akart erőszakkal különböző hentesárut eltulajdonítani.

Foggal - körömmel harcolt

A bíróság által megállapított tényállás szerint a terhelt 2024. november 30-án a kora esti órákban az egyik miskolci áruházban kabátjába rejtett több hentesárut. Mivel a biztonsági őrök észlelték a vádlott cselekményét, ezért egyikőjük megkérte, hogy menjen vele ruházat- és táskaellenőrzésre. A férfi először nem tanúsított ellenállást, de később az önkiszolgáló kasszákhoz érve ki akart szaladni az üzletből. Ekkor az áruház egyik alkalmazottja a vádlott útjába állt, akit a férfi a termékek megtartása végett mellkason térdelt és ököllel szemen ütött. A bolt alkalmazottja a biztonsági őr segítségével a terheltet végül a rendőrök kiérkezéséig feltartóztatta, és az eltulajdonított termékeket is visszavették tőle. A cselekmény következtében a sértett testszerte zúzódásos sérüléseket szenvedett el, mely sérülések nyolc napon belüli gyógytartamúak voltak.

Már volt büntetve

A bíróság a vádlottat rablás bűntette miatt 3 év szabadságvesztésre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte. Döntéshozatala során súlyosító körülményként értékelte a vádlott büntetett előéletét, azt, hogy jelen cselekményét korábbi szabadságvesztés kitöltését követő rövid időn belül követte el, valamint így esett latba az ilyen és hasonló cselekmények elszaporodottsága is. Enyhítő körülmény volt ugyanakkor, hogy a férfi beismerte és megbánta tettét.