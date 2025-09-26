Nem oda való dolgokat találtak a férfi autójában – letartóztatták

A Miskolci Járásbíróság elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, aki jelentős mennyiségű kábítószerrel kereskedhetett. A rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsított 2024 közepétől rendszeresen szerzett meg kristály néven közismert kábítószert, kezdetben saját fogyasztásra, később pedig haszonszerzésre törekedve, kereskedelmi mennyiségben tovább értékesítési céllal is. 2025. szeptember 22-én a gyanúsított által vezetett autóból 9 darab alupakettbe csomagolt anyag, két átlátszó műanyag fóliában bruttó 222,7 gramm különböző típusú kábítószer került lefoglalásra. Továbbá a gyanúsított ingatlanában 1,7 gramm kristályt, 2 darab porral szennyezett üveg szívócsövet, tükröt, bankkártyát és szennyezett felületű digitális mérleget foglaltak le.

Letartóztatták a jelentős mennyiségű kábítószerrel kereskedő férfit (a fotó illusztráció)

Forrás: MW

A gyanúsított cselekménye – bizonyítottság esetén – alkalmas lehet jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettének megállapítására, amely öt évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A bíróság álláspontja szerint a kiemelkedő tárgyi súlyú bűncselekmény miatt kiszabható szabadságvesztés mértéke önmagában megalapozza a szökés, elrejtőzés veszélyét, amelyet a terhelt személyi körülményei nem ellensúlyoznak. Megalapozottan feltehető, hogy szabadlábon hagyása esetén bűntársait jogellenesen befolyásolná, amivel megnehezítené vagy meghiúsítaná a bizonyítást. Esetében a bűnismétlés veszélye is reális, ugyanis jelen cselekményét büntetőeljárás hatálya alatt követhette el, továbbá ezt erősíti az elkövetés helye és jellege is, melyre tekintettel alappal lehet arra következtetni, hogy lakókörnyezetébe visszatérve folytatná a hasonló jellegű bűncselekmények elkövetését – áll a Miskolci Törvényszék közleményében.

A bíróság mindezeket mérlegelve egy hónapra, 2025. október 25-ig elrendelte a gyanúsított letartóztatását.

A végzés végleges.

További kék hírek a boon.hu-n.