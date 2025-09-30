3 órája
Öten menekültek a lángoló házból Szikszón, odalett az otthonuk – helyszíni fotókkal, videóval
Egy szikszói családi házban keletkezett tűz kedd délelőtt. A lakástűz miatt az ott élő nagycsaládnak menekülnie kellett az otthonukból. Megtudtuk, miért csaphattak fel a lángok.
A tűzoltók már az utómunkálatokat végzik Szikszón
Fotó: Vajda János
Kedden délelőtt kigyulladt egy Kazinczy utcai családi ház egyik szobája Szikszón, majd a lángok átterjedtek a tetőszerkezetre is, ahogyan arról a boon.hu is beszámolt. Az épületben élő ötfős család még a miskolci hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt kimenekült az épületből, így nem történt személyi sérülés. A lakástűz helyszínén jártunk.
Ezért alakulhatott ki a lakástűz?
A helyszínre érkező rendőrök két gázpalackot is kivittek a házból, amelyeket nem ért hő, így nem történt nagyobb tragédia. A tűzoltók vízsugarakkal oltották a lángokat, valamint a tetőt is megbontották, hogy megakadályozzák a további terjedést - számolt be a Katasztrófavédelem. A tűz megfékezése után a katasztrófavédelem munkatársai már az utómunkálatokat végezték, amikor a helyszínre értünk.
Kigyulladt egy családi ház Szikszón 09.30.Fotók: Vajda János
A helyszínen szerzett információk szerint a hűvös időben begyújtottak a kályhába, ahonnan egy kipattanó szikra okozhatta a tüzet. Az önkormányzat lakosságvédelmi intézkedés keretében átmeneti szállást biztosít a családnak, akiknek így van hová húzódniuk a tűzeset után.
A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Lángra kapott egy lakás Miskolcon – kilenc ember menekült az épületből!
Megtudtuk, mi történt a hétfő reggeli dupla gyalogosgázolás áldozataival!
Ettől a vér is megfagyna! Most derült ki, mire ébredtek kedden a borsodi faluban
boon.hu video
- Kidöntötték a villanyoszlopot az Avason – Így készült el a helyreállítás - fotókkal, videóval
- Ez történik, ha Borsodban pálinkát főznek: a paradicsomcefre csak a kezdet, a borsodi főzdében villant már kés is
- Itt nemcsak gólok születtek, hanem barátságok is - képek, videó
- Tóth-Szántai József: Minden progresszív mozgalomban ott látjuk a miskolciakat (fotók + videók)
- Ez a miskolci családi program gyerekekkel minden várakozást felülmúl – ne maradj le a Fazola Napról 2025-ben!