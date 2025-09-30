szeptember 30., kedd

Öten menekültek a lángoló házból Szikszón, odalett az otthonuk – helyszíni fotókkal, videóval

Egy szikszói családi házban keletkezett tűz kedd délelőtt. A lakástűz miatt az ott élő nagycsaládnak menekülnie kellett az otthonukból. Megtudtuk, miért csaphattak fel a lángok.

A tűzoltók már az utómunkálatokat végzik Szikszón

Fotó: Vajda János

Kedden délelőtt kigyulladt egy Kazinczy utcai családi ház egyik szobája Szikszón, majd a lángok átterjedtek a tetőszerkezetre is, ahogyan arról a boon.hu is beszámolt. Az épületben élő ötfős család még a miskolci hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt kimenekült az épületből, így nem történt személyi sérülés. A lakástűz helyszínén jártunk.

Egy kályhából kipattanó szikra lehetett a lakástűz oka.
A tűzeset miatt lakhatatlanná vált a családi ház Szikszón
Fotó: Vajda János

Ezért alakulhatott ki a lakástűz?

A helyszínre érkező rendőrök két gázpalackot is kivittek a házból, amelyeket nem ért hő, így nem történt nagyobb tragédia. A tűzoltók vízsugarakkal oltották a lángokat, valamint a tetőt is megbontották, hogy megakadályozzák a további terjedést - számolt be a Katasztrófavédelem. A tűz megfékezése után a katasztrófavédelem munkatársai már az utómunkálatokat végezték, amikor a helyszínre értünk.

Kigyulladt egy családi ház Szikszón 09.30.

Fotók: Vajda János

A helyszínen szerzett információk szerint a hűvös időben begyújtottak a kályhába, ahonnan egy kipattanó szikra okozhatta a tüzet. Az önkormányzat lakosságvédelmi intézkedés keretében átmeneti szállást biztosít a családnak, akiknek így van hová húzódniuk a tűzeset után.

