Kriptovalutára váltotta a pénzét, az járdánházi áldozat elmesélte, mi volt a módszere
A csalók tárháza kifogyhatatlan. A járdánházi áldozat maga mesélte el, hogyan szedték rá.
Egy csaló augusztus 29-én egy járdánházi áldozatot szemelt ki magának, akit telefonon felhívott és banki alkalmazottnak adta ki magát. A lopott pénzből kriptovaluta vásárlás lett.
Álbankár verte át
- Az álbankár megkérdezte, hogy indítottam-e egy közismert online oldalon vásárlást, mert adathalászok tevékenykedhetnek a kártyámmal. Ekkor én mondtam, hogy nem indítottam utalást, majd ennek megszakításához kérte a bankkártyám számát, a rajta szereplő nevet, illetve a lejárati idejét, illetve a háromjegyű CVC kódot is. Én ezeket megadtam neki, mivel elhittem, hogy banki alkalmazott és meg sem fordult ekkor a fejemben, hogy átverésről van szó - mesélte el történetét az áldozat.
Lopott pénzből kriptovaluta vásárlás
A csaló a leemelt 356 ezer forintból kriptovalutát vásárolt.
A rendőrség az ügyben ismeretlen tettes ellen nyomoz.
Az Ózdi Rendőrkapitányság csalás bűntett gyanúja miatt folytat eljárást ismeretlen tettes ellen. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Mátrix Projekt keretében folytatja a küzdelmet az internetes csalók ellen.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság ajánlásai segíthetnek a kockázati tényezők kiszűrésében, hogy biztonságban legyünk a világhálón is.
- Banki alkalmazott soha nem kér telefonon bankkártya-adatokat, PIN-kódot vagy internetbanki belépési azonosítót!
- Ne adja ki személyes, banki adatait idegeneknek telefonon, e-mailben vagy üzenetben!
- Ha gyanús telefonhívást kap, azonnal bontsa a vonalat, majd vegye fel a kapcsolatot saját bankja hivatalos ügyfélszolgálatával!
- Ha úgy érzi, hogy csalók áldozatává vált, azonnal értesítse a rendőrséget és bankját!
Az alábbi linken olvashatnak hasznos tanácsokat az online csalásokról: https://kiberpajzs.hu/
