Hihetetlen, mit műveltek a borsodi utakon ezek a sofőrök - a rendőrök keményen felléptek ellenük!

A rendőrök ősszel is kiemelt figyelmet fordítanak a közúti ellenőrzések során az ittas, illetve bódult vezetők kiszűrésére, mivel akik így vesznek részt a forgalomban, nagy kockázatot jelentenek a biztonságos közlekedés számára. Hangsúlyozni kell, hogy a járművezetés ittas vagy bódult állapotban bírósági eljárást is maga után vonhat.

Rengeteg sofőrt szűrtek ki a korábbi hetekhez képes a közúti ellenőrzések során, akik ittasan vezettek (A fotó illusztráció)

Fotó: Huszár Márk

A korábbi hetekhez képest rekordszámú sofőrt szűrtek ki a közúti ellenőrzések alatt

A vármegye útjain szeptember 1–7. között négy közúti közlekedési balesetet okozott ittas sofőr. Ugyanakkor a járőrök az adott időszakban 14 ittas járművezetőt szűrtek ki a forgalomból, mielőtt balesetet okozhattak volna.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya felhívja a figyelmet, hogy akik ittasan vagy bódultan vezetnek járművet, elfogadhatatlan kockázatot vállalnak, és mások életét is veszélyeztetik!

„…hogy mindenki hazaérjen!”

