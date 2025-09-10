1 órája
Hihetetlen, mit műveltek a borsodi utakon ezek a sofőrök - a rendőrök keményen felléptek ellenük!
A múlt héten tele voltak a borsodi utak felelőtlen sofőrökkel. Hihetetlen, mivel szembesültek a rendőrök a közúti ellenőrzések alatt.
A rendőrök ősszel is kiemelt figyelmet fordítanak a közúti ellenőrzések során az ittas, illetve bódult vezetők kiszűrésére, mivel akik így vesznek részt a forgalomban, nagy kockázatot jelentenek a biztonságos közlekedés számára. Hangsúlyozni kell, hogy a járművezetés ittas vagy bódult állapotban bírósági eljárást is maga után vonhat.
A korábbi hetekhez képest rekordszámú sofőrt szűrtek ki a közúti ellenőrzések alatt
A vármegye útjain szeptember 1–7. között négy közúti közlekedési balesetet okozott ittas sofőr. Ugyanakkor a járőrök az adott időszakban 14 ittas járművezetőt szűrtek ki a forgalomból, mielőtt balesetet okozhattak volna.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya felhívja a figyelmet, hogy akik ittasan vagy bódultan vezetnek járművet, elfogadhatatlan kockázatot vállalnak, és mások életét is veszélyeztetik!
„…hogy mindenki hazaérjen!”
- tette közzé a police.hu
