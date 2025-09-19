45 perce
Drámai közlekedési baleset Miskolc belvárosában – senki sem számított rá, mi okozta!
Közlekedési baleset történt Miskolc belvárosában, a Deák Ferenc téren pénteken délelőtt. A közlekedési baleset Miskolc belvárosában két személyautó ütközésével járt, a mentők egy sérültet kórházba szállítottak.
Kórház lett a vége a követési távolság be nem tartásának Miskolcon
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense, Varga Rudolf elmondta: a közlekedési baleset Miskolc belvárosában történt és az ütközés oka a követési távolság be nem tartása volt. Egy személyt a mentők kórházba szállítottak. Hozzátette, hogy kollégái jelenleg is helyszíni szemlét tartanak, az ügyben pedig a Miskolci Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya folytat vizsgálatot.
Fokozott óvatosságra intenek a rendőrök
Varga Rudolf kiemelte: az időjárási viszonyok a vezetési képességekre is hatással vannak. Az utóbbi napokban a reggeli órákban csípős hideg nehezíti a sofőrök dolgát, délutánra viszont akár 30 Celsius-fok közelébe is emelkedhet a hőmérséklet. Ez a hőingadozás rontja a koncentrációt és lassíthatja a reflexeket, ami növeli a balesetveszélyt.
A sajtóreferens emlékeztetett arra is, hogy a hétvégén megnövekedett forgalom várható a városban a Miskolci Piknik rendezvény miatt. Ezért különösen fontos a közlekedési szabályok betartása, a kellő figyelem és az előrelátó vezetés.
Mire figyeljenek az autósok, hogy ne legyen a közlekedési baleset Miskolc belvárosában?
- Mindig tartsanak megfelelő követési távolságot.
- Számítsanak a hőmérséklet-ingadozás miatt fáradtabb reflexekre.
- A belvárosban fokozottan figyeljenek a gyalogosokra és a megnövekedett forgalomra.
- A hétvégi programok idején kalkuláljanak hosszabb menetidővel.
A rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy a közlekedési balesetek Miskolc belvárosában megelőzhetők, ha minden közlekedő felelősen és körültekintően vesz részt a forgalomban.
