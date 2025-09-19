Drámai közlekedési baleset Miskolc belvárosában – senki sem számított rá, mi okozta!

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense, Varga Rudolf elmondta: a közlekedési baleset Miskolc belvárosában történt és az ütközés oka a követési távolság be nem tartása volt. Egy személyt a mentők kórházba szállítottak. Hozzátette, hogy kollégái jelenleg is helyszíni szemlét tartanak, az ügyben pedig a Miskolci Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya folytat vizsgálatot.

Közlekedési baleset Miskolc belvárosában - túl szorosan haladt a másik gépjármű mögött a forgalomban Forrás: boon

Fokozott óvatosságra intenek a rendőrök

Varga Rudolf kiemelte: az időjárási viszonyok a vezetési képességekre is hatással vannak. Az utóbbi napokban a reggeli órákban csípős hideg nehezíti a sofőrök dolgát, délutánra viszont akár 30 Celsius-fok közelébe is emelkedhet a hőmérséklet. Ez a hőingadozás rontja a koncentrációt és lassíthatja a reflexeket, ami növeli a balesetveszélyt.