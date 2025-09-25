Kilenc ügyben is körözték azt az nőt, akit most elfogtak Ózdon – ezek voltak a bűnei

Az ózdi rendőrök egy többszörösen körözött nőt fogtak el és állítottak elő. Kiderült, hogy különböző szabálysértések kapcsán kilenc ügyben is körözték, mivel a rá korábban kirótt, összesen csaknem 1.250.000 forint pénzbírságot nem fizette ki.

Előállították a nőt (a fotó illusztráció)

Forrás: MW

Azt is megállapították, hogy egyéb szabálysértési ügyekből adódóan további 192 nap elzárásra is ítélte a bíróság, amely büntetését ezidáig nem töltötte le – írja a police.hu.

A rendőrök a nőt előállították, majd a büntetésvégrehajtási intézetbe kísérték át.

