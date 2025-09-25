szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

12°
+19
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Körözés

34 perce

Kilenc ügyben is körözték azt az nőt, akit most elfogtak Ózdon – ezek voltak a bűnei

Címkék#Ózd#rendőrség#körözött

Az Ózdi Rendőrkapitányság járőrei gyalogos szolgálatot láttak el szeptember 22-én a Brassói úton, ott igazoltatták a nőt.

Az ózdi rendőrök egy többszörösen körözött nőt fogtak el és állítottak elő. Kiderült, hogy különböző szabálysértések kapcsán kilenc ügyben is körözték, mivel a rá korábban kirótt, összesen csaknem 1.250.000 forint pénzbírságot nem fizette ki.

Előállították a nőt (a fotó illusztráció)
Forrás: MW

Azt is megállapították, hogy egyéb szabálysértési ügyekből adódóan további 192 nap elzárásra is ítélte a bíróság, amely büntetését ezidáig nem töltötte le – írja a police.hu.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A rendőrök a nőt előállították, majd a büntetésvégrehajtási intézetbe kísérték át.

További kék hírek a boon.hu-n.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu