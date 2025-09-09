szeptember 9., kedd

Már pont beért az állomásra a vonat, amikor kiugrott a kisfiú Taktaharkányban - megszólalt a család a tragédiával kapcsolatban (videó)

Címkék#baleset#személyvonat#kalauz#kiugrott#tények

Újabb részletek derültek ki az esettel kapcsolatban. Kiugrott a még mozgó vonatból tegnap egy kisfiú Taktaharkányban. A kisfiú családja szerint hibázott a kalauz.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, hétfő délelőtt a Füzesabonyból 8:36-kor Nyíregyházára elindult személyvonat baleset miatt csak Taktaharkányig közlekedett. Eddig tisztázatlan körülmények miatt kiugrott a mozgó vonatból egy tízéves fiú Taktaharkánynál. Súlyos sérüléseket szenvedett. Állami gondozásból szökött meg a fiú, valószínűleg megijedhetett, amikor meglátta a kalauzt, azért ugorhatott ki.

Fotó: Takács József

Kiugrott a mozgó vonatból, ez a MÁV-csoport álláspontja:

Az állomáson éppen lassító, már megállni készülő szerelvény ablakán – eddig tisztázatlan okból és körülmények között – kiugrott egy fiú, aki a vasúti pálya mellé esett, ahol súlyos sérüléseket szenvedett. A mentők kiérkezéséig jegyvizsgáló kollégánk végig a sérült mellett maradt, a vonaton tartózkodó vasútőr segítségével megkezdte a szerencsétlenül járt fiú ellátását - írják  közleményükben.

A tájékoztatás szerint a balesetet szenvedett gyermek 14 évnél fiatalabb, így nem állja meg a helyét az a feltevés, miszerint a fiú bliccelés gyanú miatt menekült volna a kalauz elől. Jegyvizsgáló nem szándékozott elkérni a fiú jegyét, hiszen 14 évnél fiatalabbnak látta, az ilyen korú utasaink pedig a MÁV-csoport járatain díjmentesen utazhatnak.

A család, és a szemtanúk mást állítanak

A tények videójából kiderül, egy szemtanú végig közvetítette a mentést a közösségi oldalon, aki azt állította, azért ugorhatott ki a gyerek a vonatról, mert a kalauz, és a biztonsági őr üldözték.

A fiú állami gondozásban él, de már többször megszökött onnan. Most is családjához tarthatott, amikor meglátta a vonaton a vasútasokat egyenruhában, ezért kezdhetett el menekülni. A család szerint a kalauz hibázott, mert hat éves kortól utazhat egyedül, illetve tizennégy éves kor alatt nem kell jegyet váltania.

Azt mondják, hogy állítólag tegnap visszavitték az intézetbe a gyereket, a rendőrség, és mára meg kiszökött és gyött' volna haza. Én ennyit tudok csak.

- nyilatkozta a Tényeknek a kisfiú nagyapja.

Szerintem az a kalauz uram nem tudta, hogy az a gyerek intézeti, hogy intézetből jött.

- folytatta a nagyapja.

Azt nem tudhatta 

- szólt közbe egy másik rokon.

Már pont beért a vonat az állomásra, amikor kiugrott a kisfiú -magyarázták a rokonok.

További részletek a videóban:


