Lebukás

40 perce

Kisgépek, nagy bukta – lecsapott a NAV a cégre, amelynél nemcsak a számlákkal volt a gond (videó)

Jázmin és Jill-Kon, a NAV szolgálati kutyái segítettek azokban a kutatásokban, amelyek eredményeként egy gazdasági társaság bukott le.

Kisgépek és azok alkatrészeinek kereskedelméről kiállított fiktív számlákkal csökkentette a fizetendő áfát egy gazdasági társaság. Lecsapott rá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Észak-magyarországi Bűnügyi Igazgatósága.

Kábítószergyanús anyagokat is találtak a kutatások alkalmával
Forrás:  Képernyőfotó - NAVgovHu/YouTube

Egy ismert – kisgépeket gyártó – márka termékeinek körében rendelkezett kizárólagos forgalmazási jogosultsággal az a belföldi gazdasági társaság, amely a távol-keleti gyártótól beszerzett portékák értékesítéséből származó bevételei után keletkező áfafizetési kötelezettségét, egy négy szintű számlázási láncolat létrehozásával és beiktatásával csökkentette. A kisgépeket és alkatrészeiket a számlázási láncolatban szereplő cégek egymás között számlázták azért, hogy a kizárólagos forgalmazó cég a jogügyletekről kiállított számlák áfatartalmával csökkenthesse fizetendő adójának mértékét, azonban ezekhez az értékesítésekhez tényleges teljesítés nem kapcsolódott.

22 helyszínen csaptak le a nyomozók

De az elkövetők hiába építették fel a többszintű csalási szisztémát, a borsodi revizorok bűnügyi jelzése alapján indult nyomozás feltárta a bűncselekményt. A központi költségvetésnek okozott több, mint 1 milliárd forint kár megtérítése, illetve a számlázási láncolat tevékenységének megszakítása érdekében a pénzügyi nyomozók a NAV Bevetési Igazgatóságával együttműködve 22 helyszínen csaptak le. A rajtaütés eredményre vezetett: a nyomozók közel 1 milliárd forint értékben vettek zár alá gépjárműveket, tárgyi eszközöket, követeléseket, illetve ingatlanhoz kapcsolódó bérleti jogot.

A kutatások alkalmával a NAV szolgálati kutyáinak (Jázmin és Jill-Kon) segítségével

  • kábítószergyanús anyagok,
  • anyagmaradványok,
  • illetve szabálytalanul tárolt lőfegyverek és lőszerek is előkerültek.

A pénzügyőrök értesítették az illetékes rendőrhatóságot – számolt be a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Az akció eredményeképp 8 főt költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználás bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgattak ki a nyomozók.

Jázmin és Jill-Ko beszerzéséhez az Európai Unió CCEI programja nyújtott pénzügyi támogatást.

Videó a kutatásról

További híreket olvashat portálunkon.

 

