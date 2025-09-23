40 perce
Kisgépek, nagy bukta – lecsapott a NAV a cégre, amelynél nemcsak a számlákkal volt a gond (videó)
Jázmin és Jill-Kon, a NAV szolgálati kutyái segítettek azokban a kutatásokban, amelyek eredményeként egy gazdasági társaság bukott le.
Kisgépek és azok alkatrészeinek kereskedelméről kiállított fiktív számlákkal csökkentette a fizetendő áfát egy gazdasági társaság. Lecsapott rá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Észak-magyarországi Bűnügyi Igazgatósága.
Egy ismert – kisgépeket gyártó – márka termékeinek körében rendelkezett kizárólagos forgalmazási jogosultsággal az a belföldi gazdasági társaság, amely a távol-keleti gyártótól beszerzett portékák értékesítéséből származó bevételei után keletkező áfafizetési kötelezettségét, egy négy szintű számlázási láncolat létrehozásával és beiktatásával csökkentette. A kisgépeket és alkatrészeiket a számlázási láncolatban szereplő cégek egymás között számlázták azért, hogy a kizárólagos forgalmazó cég a jogügyletekről kiállított számlák áfatartalmával csökkenthesse fizetendő adójának mértékét, azonban ezekhez az értékesítésekhez tényleges teljesítés nem kapcsolódott.
22 helyszínen csaptak le a nyomozók
De az elkövetők hiába építették fel a többszintű csalási szisztémát, a borsodi revizorok bűnügyi jelzése alapján indult nyomozás feltárta a bűncselekményt. A központi költségvetésnek okozott több, mint 1 milliárd forint kár megtérítése, illetve a számlázási láncolat tevékenységének megszakítása érdekében a pénzügyi nyomozók a NAV Bevetési Igazgatóságával együttműködve 22 helyszínen csaptak le. A rajtaütés eredményre vezetett: a nyomozók közel 1 milliárd forint értékben vettek zár alá gépjárműveket, tárgyi eszközöket, követeléseket, illetve ingatlanhoz kapcsolódó bérleti jogot.
A kutatások alkalmával a NAV szolgálati kutyáinak (Jázmin és Jill-Kon) segítségével
- kábítószergyanús anyagok,
- anyagmaradványok,
- illetve szabálytalanul tárolt lőfegyverek és lőszerek is előkerültek.
A pénzügyőrök értesítették az illetékes rendőrhatóságot – számolt be a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
Az akció eredményeképp 8 főt költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználás bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgattak ki a nyomozók.
Jázmin és Jill-Ko beszerzéséhez az Európai Unió CCEI programja nyújtott pénzügyi támogatást.
Videó a kutatásról
