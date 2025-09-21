Dráma egy borsodi főúton: kigyulladt egy autó, ketten épphogy megmenekültek!

Kigyulladt egy személyautó a 37-es főút Felsőzsolca és Hernádkak közötti szakaszán, Onga térségében. A jármű motortere égett. A miskolci hivatásos tűzoltók megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd eloltották a lángokat. A járműben ketten utaztak, ők idejében ki tudtak szállni - tette közzé a katasztrófavédelem.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!