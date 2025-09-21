Helyi kék hírek
7 órája
Dráma egy borsodi főúton: kigyulladt egy autó, ketten épphogy megmenekültek!
A tűzoltók Onga közelében fékezték meg a lángokat. Ketten utaztak a kigyulladt személyautóban.
Égő autóhoz siettek a tűzoltók A fotó illusztráció
Forrás: MW
Fotó: Vendel Lajos
Kigyulladt egy személyautó a 37-es főút Felsőzsolca és Hernádkak közötti szakaszán, Onga térségében. A jármű motortere égett. A miskolci hivatásos tűzoltók megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd eloltották a lángokat. A járműben ketten utaztak, ők idejében ki tudtak szállni - tette közzé a katasztrófavédelem.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Ezt ne hagyja ki!
15 órája
Egy mozgássérült férfi a tiszaújvárosi halálos tűz áldozata - a szomszéd is megszólalt (videóval)
Ezt ne hagyja ki!Tűzeset
10 órája
Lángra kapott egy lakás Miskolcon – kilenc ember menekült az épületből!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre