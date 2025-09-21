szeptember 21., vasárnap

55 perce

Dráma egy borsodi főúton: kigyulladt egy autó, ketten épphogy megmenekültek!

Címkék#katasztrófavédelem#személyautó#kigyulladt autó#főút

A tűzoltók Onga közelében fékezték meg a lángokat. Ketten utaztak a kigyulladt személyautóban.

Égő autóhoz siettek a tűzoltók A fotó illusztráció

Forrás: MW

Fotó: Vendel Lajos

Kigyulladt egy személyautó a 37-es főút Felsőzsolca és Hernádkak közötti szakaszán, Onga térségében. A jármű motortere égett. A miskolci hivatásos tűzoltók megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd eloltották a lángokat. A járműben ketten utaztak, ők idejében ki tudtak szállni - tette közzé a katasztrófavédelem.
