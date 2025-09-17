Összeveszett édesanyja élettársával, késsel támadott a borsodi férfi

Az ítéleti tényállás szerint a vádlott – aki rendszeresen italozott és kábító hatású anyagokat is fogyasztott – az édesanyjával és mostohaapjával élt együtt életvitelszerűen, utóbbival haragos viszonyt ápolt. 2024. január 1-jén a vádlott hallotta, ahogy anyja és a sértett az ingatlan egyik tetőtéri szobájában vitatkoznak egymással, ezért kezébe vett egy 21 cm pengehosszúságú kést, belépett a szobába és szóváltásba keveredett az élettárssal. Ennek során a terhelt kiabálni kezdett, majd több alkalommal megszúrta a sértettet, akként, hogy egyszer a férfi válla-mellkasa irányába szúrt, másszor pedig a jobb bordaív alatt találta el őt.

Késsel támadt egy férfi a veszekedésük során Felsőzsolcán (a fotó illusztráció)

Forrás: MW

A vádlott ezt követően kiszaladt a házból, eldobta a kést a teraszon, majd elmenekült a helyszínről.

A sértett lejött az emeleti szobából, a bejárati ajtó előtti lépcsőn azonban összeesett és eszméletét vesztette.

Ítéletet hozott a Miskolci Törvényszék az ügyben

A sértettnek nyolc napon túl gyógyuló sérülései keletkeztek, az egyik szúrás verőeret sértett, mely közvetlenül életveszélyes sérülésnek tekinthető. E szúrt sérülés vonatkozásában a halál bekövetkeztével reálisan lehetett számolni, melynek elmaradása az idejében elvégzett orvosi beavatkozásnak köszönhető.