szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

17°
+26
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Többször megszúrta

1 órája

Összeveszett édesanyja élettársával, késsel támadott a borsodi férfi

Címkék#felsőzsolca#megszúrta#veszekedés#bűnügy#bíróság#ítélet

Többször megszúrta édesanyja élettársát Felsőzsolcán egy férfi.

Az ítéleti tényállás szerint a vádlott – aki rendszeresen italozott és kábító hatású anyagokat is fogyasztott – az édesanyjával és mostohaapjával élt együtt életvitelszerűen, utóbbival haragos viszonyt ápolt. 2024. január 1-jén a vádlott hallotta, ahogy anyja és a sértett az ingatlan egyik tetőtéri szobájában vitatkoznak egymással, ezért kezébe vett egy 21 cm pengehosszúságú kést, belépett a szobába és szóváltásba keveredett az élettárssal. Ennek során a terhelt kiabálni kezdett, majd több alkalommal megszúrta a sértettet, akként, hogy egyszer a férfi válla-mellkasa irányába szúrt, másszor pedig a jobb bordaív alatt találta el őt.

Megszúrta édesanyja élettársát
Késsel támadt egy férfi a veszekedésük során Felsőzsolcán (a fotó illusztráció)
Forrás: MW

A vádlott ezt követően kiszaladt a házból, eldobta a kést a teraszon, majd elmenekült a helyszínről.

A sértett lejött az emeleti szobából, a bejárati ajtó előtti lépcsőn azonban összeesett és eszméletét vesztette.

Ítéletet hozott a Miskolci Törvényszék az ügyben

A sértettnek nyolc napon túl gyógyuló sérülései keletkeztek, az egyik szúrás verőeret sértett, mely közvetlenül életveszélyes sérülésnek tekinthető. E szúrt sérülés vonatkozásában a halál bekövetkeztével reálisan lehetett számolni, melynek elmaradása az idejében elvégzett orvosi beavatkozásnak köszönhető.

A törvényszék a vádlottat emberölés bűntettének kísérlete miatt 6 év börtön fokozatú szabadságvesztésre és 6 év közügyektől eltiltásra ítélte azzal, hogy a terhelt feltételes szabadságra nem bocsátható. A büntetés kiszabása során a törvényszék enyhítő körülményként értékelte azt, hogy a vádlott fiatal felnőtt, a sértetti közrehatást és azt, hogy a cselekmény kísérleti szakban maradt. Súlyosító körülmény volt a terhelt önhibából eredő bódult állapota, és az, hogy a cselekményt közeli hozzátartozó sérelmére követte el – áll a Miskolci Törvényszék közleményében.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Az ítélet nem jogerős. Az ügyészség három munkanapot tartott fenn a jogorvoslati nyilatkozat megtételére, a vádlott és védője elsősorban felmentésért, másodsorban enyhítésért jelentettek be fellebbezést. Az ügy a Debreceni Ítélőtáblán folytatódik.

További kék hírek a Borsod Online-on.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu