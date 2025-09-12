szeptember 12., péntek

Baleset

4 órája

Karambol Tiszaújvárosban: teljes útlezárás!

A közlekedési baleset péntek délután történt.

A 351-es főút belterületi szakaszát lezárták.

Karambol Tiszaújvárosban
Kisteherautó és személygépkocsi karambolozott, lezárás van érvényben
Forrás: Tiszaújvárosban Láttam, Hallottam/Facebook

Kisteherautó és személygépkocsi karambolozott Tiszaújvárosban, a 351-es főút belterületi szakaszán az 5-ös és 6-os kilométerszelvény között. A balesethez a város hivatásos tűzoltóit riasztották, akik áramtalanították az árokba sodródott járműveket – közölte a baz.katasztrofavedelem.hu.

Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Megkérdeztük a rendőrséget

Janasóczki Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője arról tájékoztatott, hogy egymással szemközti sávban közlekedett egy személyautó és egy kisteherautó. Utóbbi eddig ismeretlen okból áttért a szemközti sávba, így ütköztek a gépjárművek. A vétlen sofőr, aki a személyautót vezette, könnyebb sérülést szenvedett.

Csütörtökön számos baleset történt a csúszós utak miatt

Halálos baleset a 39-es főúton, a 3-ason négyes karambol történt a hét negyedik napján.

 

