szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

32°
+32
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ezt tilos!

1 órája

Tiltott dolgot művelt egy férfi a pingyomi családi házban - letartóztatta a bíróság

Címkék#bűncselekmény#kannabisz#Miskolci Járásbíróság#pingyomi

Olyat találtak a rendődök a pingyomi házban, ami tilos. A Miskolci Járásbíróság elrendelte a férfinak a letartóztatását.

A Miskolci Járásbíróság elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, aki kannabisz magokat szerzett, és egy pingyomi családi házban marihuánát termesztett.

Kannabiszt termesztett a pingyomi családi házban.
Kannabiszt termesztett a pingyomi családi házban. Fotó: illusztráció/rendőrség

Kannabisz magokat szerzett

A nyomozás eddig adatai szerint a gyanúsított ismeretlen forrásból kannabisz magokat szerzett meg, azokat elültette és marihuánát termesztett. A nyomozás során 55 darab, fél és egy méter közötti nagyságú növényi egyedet találtak és foglaltak le.

A helyszínen volt még a termesztéshez használt szellőztető rendszer, több lámpa, termelési napló, virágföld, valamint 2,5 kg zöld növényi törmelék is. Adatok merültek fel arra vonatkozóan, hogy a férfi kereskedhetett is a kábítószerrel, mivel a nyomozóhatóság a pakettoláshoz használatos simítózáras tasakokat is talált.

A termesztéshez használt áramot az épülethez tartozó villanyóra megkerülésével vételezte.

Akár 10 évet is kaphat

Termesztéssel elkövetett kábítószer birtoklása bűntette és lopás vétsége a vád. A férfi akár 10 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.

A bíróság álláspontja szerint a kiszabható büntetés nagysága miatt reális a szökés, elrejtőzés veszélye. Feltehető, hogy a gyanúsított szabadlábon hagyása esetén a még ki nem hallgatott tanúkat, felső kapcsolatát, esetleges társait megpróbálná befolyásolni, valamint a le nem foglalt tárgyi bizonyítási eszközöket megpróbálná elrejteni, ezzel veszélyeztetve a nyomozás sikerességét. A helyszínen talált tárgyak további bűncselekmények gyanúját is felvetik. Mivel a terhelt a bűncselekményeket huzamosabb ideje követte el, alappal lehet következtetni arra is, hogy szabadlábon hagyása esetén azokat folytatná, vagy újabb bűncselekményt követne el.

A bíróság mindezeket mérlegelve egy hónapra, 2025. október 5. napjáig elrendelte a gyanúsított letartóztatását.

A végzés nem végleges - közölte a dr. Majoros Tünde, a Miskolci Törvényszék sajtószóvivője.

Még több hír a boon.hu oldalán:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu